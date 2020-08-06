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"Тебя, глупенького дурачка, используют" Известный продюсер призвал музыкантов отказаться от "внезапных" концертов

Выбирать уличные концерты и акции, в которых классические музыканты сейчас соглашаются участвовать, нужно очень обдуманно, считает импрессарио, музыкальный и театральный продюсер Александр Чаховский.

"Тебя, глупенького дурачка, используют" Известный продюсер призвал музыкантов отказаться от "внезапных" концертов
Собеседник Sputnik, один из авторов популярного городского проекта "Классика у Ратуши" и продюсер оперной певицы Маргариты Левчук, пояснил, почему записал эмоциональное видеообращение к коллегам ― классическим музыкантам, которое разместил у себя в социальных сетях. 


"Я считаю, что каждый человек вправе выбирать ту или иную сторону, поддерживать того или иного политика, музыканта, общественного деятеля. Но здесь история в другом – еще вчера или два дня назад на этом месте не должно было ничего происходить, кроме заранее согласованных других мероприятий, и тут вдруг внезапно что-то происходит, и в оперативном порядке артистов приглашают.

Причем важный момент ― в основном, это вольные художники, почти у всех есть госработа, но выступают они как антрепризные проекты, частные. И я знаю этих людей и их гражданскую позицию. Вопрос в том, что тебя, глупенького дурачка, используют вопреки чему-то. Я хотел просто достучаться", ― говорит Чаховский.  

Дело не только в концерте по случаю Дня железнодорожных войск, который анонсирован на вечер четверга в минском парке Дружбы народов, поясняет продюсер. 

В оперативном порядке в городской афише появилось большое количество классических концертов "вокруг других ранее запланированных мероприятий", и на эти концерты срочно пригласили музыкантов, добавляет Чаховский.

Кстати, некоторые коллеги упрекнули его за предупреждение в конце видео, где продюсер предупредил согласившихся участвовать в этих спонтанных организованных властями концертах, что сам больше "никуда никого не пригласит". 

"Интеллигентно упрекнули меня за концовку ― что это за ультиматумы такие? Ну а как по-другому? Если бы месяц назад был назначен этот концерт, я бы слова не сказал, пускай даже неделю назад. Следующий момент ― почему вы не сделаете "Классику у ратуши"? Почему именно там?" ― интересуется Чаховский.

По словам собеседника, возможные опасения артистов о том, что в случае отказа их больше не позовут на другие концерты ― это "надуманная история, можно всегда галантно уйти в сторону, белорусы ― очень креативные люди".


"Я делаю вывод, что эти артисты и их менеджмент, они не понимают, что происходит", сказал Чаховский, добавив, что у менеджмента Кароль нет объективной информации, и он постарается ей ее предоставить.



Читать дальше: https://sputnik.by/radio/20200806/1045357032/Oni-ne-ponimayut-Prodyuser-predupredil-muzykantov-o-spontannykh-kontsertakh.html
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