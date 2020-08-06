Маргариты Левчук, пояснил, почему записал эмоциональное видеообращение к коллегам ― классическим музыкантам, которое разместил у себя в социальных сетях. Собеседник Sputnik , один из авторов популярного городского проекта "Классика у Ратуши" и продюсер оперной певицы, пояснил, почему записал эмоциональное видеообращение к коллегам ― классическим музыкантам, которое разместил у себя в социальных сетях.









"Я считаю, что каждый человек вправе выбирать ту или иную сторону, поддерживать того или иного политика, музыканта, общественного деятеля. Но здесь история в другом – еще вчера или два дня назад на этом месте не должно было ничего происходить, кроме заранее согласованных других мероприятий, и тут вдруг внезапно что-то происходит, и в оперативном порядке артистов приглашают.





Причем важный момент ― в основном, это вольные художники, почти у всех есть госработа, но выступают они как антрепризные проекты, частные. И я знаю этих людей и их гражданскую позицию. Вопрос в том, что тебя, глупенького дурачка, используют вопреки чему-то. Я хотел просто достучаться", ― говорит Чаховский.





Дело не только в концерте по случаю Дня железнодорожных войск, который анонсирован на вечер четверга в минском парке Дружбы народов, поясняет продюсер.





В оперативном порядке в городской афише появилось большое количество классических концертов "вокруг других ранее запланированных мероприятий", и на эти концерты срочно пригласили музыкантов, добавляет Чаховский.





Кстати, некоторые коллеги упрекнули его за предупреждение в конце видео, где продюсер предупредил согласившихся участвовать в этих спонтанных организованных властями концертах, что сам больше "никуда никого не пригласит".





"Интеллигентно упрекнули меня за концовку ― что это за ультиматумы такие? Ну а как по-другому? Если бы месяц назад был назначен этот концерт, я бы слова не сказал, пускай даже неделю назад. Следующий момент ― почему вы не сделаете "Классику у ратуши"? Почему именно там?" ― интересуется Чаховский.





По словам собеседника, возможные опасения артистов о том, что в случае отказа их больше не позовут на другие концерты ― это "надуманная история, можно всегда галантно уйти в сторону, белорусы ― очень креативные люди".









"Я делаю вывод, что эти артисты и их менеджмент, они не понимают, что происходит", сказал Чаховский, добавив, что у менеджмента Кароль нет объективной информации, и он постарается ей ее предоставить.













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