Президент Туркменистана написал новую книгу, 53-ую по счёту
Президент Гурбангулы Бердымухамедов завершил работу над новой книгой, посвящённой добрым, сложившимся веками традициям туркменского народа и его национальным устоям, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.
В новой книге глава государства уделяет особое внимание традициям народа.
Сообщается, что в своем труде глава Туркменистана, изучив на научной основе исторические источники и собранные сведения, систематизировал и обобщил их.
Произведение состоит из двенадцати глав. Президент назвал её «Духовный мир туркмен» и направил в печать.
16:44 06/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение