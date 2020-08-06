Президент Туркменистана написал новую книгу, 53-ую по счёту









В новой книге глава государства уделяет особое внимание традициям народа.





Сообщается, что в своем труде глава Туркменистана, изучив на научной основе исторические источники и собранные сведения, систематизировал и обобщил их.









Произведение состоит из двенадцати глав. Президент назвал её «Духовный мир туркмен» и направил в печать.