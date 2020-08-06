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ЧП в Минском метро: человек упал на рельсы

Сотрудники метрополитена, медики, спасатели работают на месте происшествия на станции "Восток", где человек упал на рельсы, сообщили в минской подземке.

"Да, упал человек на рельсы. Выясняем, разбираемся", - сообщил Sputnik в четверг заместитель директора по безопасности Минского метрополитена Вадим Плис.

В метрополитене также сообщили, что из-за происшествия на "синей" ветке не ходят поезда, на месте происшествия работают экстренные службы.
Источник: Sputnik
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