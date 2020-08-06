ЧП в Минском метро: человек упал на рельсы
Сотрудники метрополитена, медики, спасатели работают на месте происшествия на станции "Восток", где человек упал на рельсы, сообщили в минской подземке.
"Да, упал человек на рельсы. Выясняем, разбираемся", - сообщил Sputnik в четверг заместитель директора по безопасности Минского метрополитена Вадим Плис.
В метрополитене также сообщили, что из-за происшествия на "синей" ветке не ходят поезда, на месте происшествия работают экстренные службы.
Источник: Sputnik
16:42 06/08/2020
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