ЧП в Минском метро: человек упал на рельсы

"Да, упал человек на рельсы. Выясняем, разбираемся", - сообщил Sputnik в четверг заместитель директора по безопасности Минского метрополитена Вадим Плис.





В метрополитене также сообщили, что из-за происшествия на "синей" ветке не ходят поезда, на месте происшествия работают экстренные службы.



