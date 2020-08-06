Власти Канар обещают оплатить лечение туристов, заболевших на отдыхе коронавирусом
Власти Канарских островов пообещали оплатить все расходы туристов и их дальнейшее пребывание, если на отдыхе путешественники заразятся COVID-19, сообщила газета Euro Weekly News.
"Предложение вступит в силу на этой неделе и будет действовать год. Страховкой от компании AXA в случае необходимости смогут воспользоваться все иностранные туристы. Она не будет покрывать те случаи, когда путешественник заболел коронавирусом до прибытия на Канары", — пишет издание.
Как отмечает газета, власти островов таким образом надеются привлечь туристов, что в свою очередь поможет восстановить экономику. Предложение уже заинтересовало британских путешественников, которые обеспокоены эпидемиологической ситуацией в Испании. Количество бронирований выросло на 31,6%.
Канарские острова – один из самых зависимых от туристов регионов Европы. В прошлом году сюда приехало 13 млн иностранных гостей (из них 5 млн – британцы). Доходы от туризма обеспечивают 35% ВВП и 40% рабочих мест.
15:53 06/08/2020
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