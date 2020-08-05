







С 1 августа Республика Беларусь внесена в «зеленый список» для въезда в Украину, что открыло возможность возобновления туристических путешествий по этому направлению.





Украина на данный момент является единственно возможным направлением для большинства туристических компаний Республики Беларусь, осуществляющих поездки наших граждан на отдых наземным транспортом. Остальные традиционные направления: Россия, Польша, государства Балтии, — остаются на данный момент закрытыми.





Черноморское побережье Украины — одно из наиболее популярных и доступных направлений у граждан Республики Беларусь, и традиционно пользуется большим спросом.





Вместе с тем, считаем необходимым отметить, что эпидемиологическая ситуация в Украине оценивается другими странами как приемлемая с точки зрения безопасности путешествий. Так, на 1 августа украинским туристам доступны без ограничений такие направления, как Грузия, Болгария, Македония, Тунис, Греция, Кипр, Великобритания, которые для граждан Республики Беларусь пока остаются закрытыми.