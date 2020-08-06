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Подольская и Пресняков ждут второго ребенка

В семье уроженки Беларуси и известной певицы Натальи Подольской и ее мужа популярного исполнителя и музыканта Владимира Преснякова ожидается пополнение, сообщил «СтарХит».




Это будет их второй ребенок. В 2015 году у пары родился сын Артемий. А у Владимира есть еще сын Никита от совместного брака с Кристиной Орбакайте.

Подольская и Пресняков пока не распространяются о поле будущего ребенка. Они просто счастливы от самой мысли, что он появится на свет. Ведь оба так хотели еще детей. К слову, Подольской исполнилось 38 лет, Преснякову — 52.

Они познакомились еще в 2005 году на съемках «Больших гонок» во Франции. И сразу поняли, что идеально подходят друг другу. Однако в тот момент Владимир состоял в законном браке с модельером Еленой Ленской. Но преграда в итоге была устранена, и в июне 2010 года Наталья и Владимир обвенчались.

Интересно, что супруги до сих пор пытаются скрывать  эту новость, хотя слухи уже просочились в прессу. А Подольская и вовсе сделала удивленное лицо, когда ее спросили о беременности: мол, я ничего об этом не знаю. И пошутила: «Я очень худая, поэтому стоит мне съесть лишнего, как мой животик вылезает».
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