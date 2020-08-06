Пьяный минчанин в ходе ссоры снял скальп с головы своей подруги





Все началось с оскорблений и переросло в потасовку. Мужчина толкнул 32-летнюю возлюбленную на диван, после стал давить коленом ей на живот и одновременно душить, угрожая при этом убийством, а затем трижды ударил в ухо.





Когда мужчина вышел, его возлюбленная хотела выскочить из квартиры, но тиран остановил ее на пороге и продолжил издеваться: схватив за волосы, потащил через гостиную на балкон, где запер. Вскоре он вернулся с ножом в руке и принялся срезать с головы своей жертвы кожу, при этом, по заключению эксперта, не менее одного раза ударил острым предметом в теменно-затылочную область, пишут «Минск-Новости».

К счастью, потерпевшей удалось вырваться и выбежать из квартиры.

— В отношении гражданина возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: истязание и угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества, — рассказал заместитель прокурора Фрунзенского района Александр Башан. — Приговора суда он будет дожидаться в следственном изоляторе.

Женщине сделали пересадку кожи, она некоторое время провела в больнице.