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Минск пригласит генпрокуроров РФ и Украины для разбирательства с задержанными россиянами

Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными россиянами, предположительно являющимися членами ЧВК Вагнера.


"Президент поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании ", - сообщает госагентство БелТА.
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