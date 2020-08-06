Минск пригласит генпрокуроров РФ и Украины для разбирательства с задержанными россиянами

Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными россиянами, предположительно являющимися членами ЧВК Вагнера.