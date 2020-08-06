Минск пригласит генпрокуроров РФ и Украины для разбирательства с задержанными россиянами
Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными россиянами, предположительно являющимися членами ЧВК Вагнера.
"Президент поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании ", - сообщает госагентство БелТА.
11:34 06/08/2020
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