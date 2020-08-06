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Когда летим? Илон Маск испытал прототип корабля для полета на Марс

Испытание прошло успешно. Корабль-прототип SN5 корпорации SpaceX Илона Маска поднялся на высоту 150 метров и мягко приземлился, выпустив из себя посадочные опоры.



"Марс выглядит все реальнее", - написал в "Твиттере" Маск.

SN5 предназначен для испытаний ракетного двигателя "Раптор" (Raptor), которому, в случае успешного выполнения программы, предстоит унести космолет нового поколения "Старшип" (Starship) с астронавтами на борту к Луне и Марсу.

Двигатель работает на смеси жидкого метана и жидкого кислорода.

Испытательный полет состоялся в 18:57 во вторник (02:57 в среду по времени Минска) на полигоне SpaceX в районе городка Бока Чика в штате Техас, и длился одну минуту.

Это было первое реальное полетное испытание "Раптора" почти за год.

Прототип, оснащенный единственным двигателем, сделан из нержавеющей стали и внешне похож на резервуар для воды или для силоса.

Настоящий Starship будет самым большим космическим кораблем в истории, с шестью "Рапторами", длиной в 50 метров и экипажем до 100 человек. Чтобы преодолеть земное притяжение, гиганту потребуется сверхтяжелая ракета Super Heavy, оснащенная 31 "Раптором".

Другой прототип под названием Starhopper совершил несколько пробных взлетов в 2019 году, также на высоту в полтораста метров.

Корабль Starship является одним из трех кандидатов для совершения запланированного НАСА на 2024 год пилотируемого полета на Луну.

Илон Маск давно мечтает сделать людей "многопланетным видом" и строит планы основать на Марсе колонию.

Построенный его компанией первый в истории частный космический аппарат "Крю Драгон" (Crew Dragon) с двумя американскими астронавтами на борту 30 мая стартовал к МКС и 2 августа благополучно доставил их обратно.
Источник: ВВС
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