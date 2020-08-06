







"Речи о вспышке коронавируса в курортных регионах Турции не идет. Рост числа новых случаев замечен лишь в Анкаре, Диярбакыре, Газиантепе, Конье и Стамбуле", - сообщили ТАСС в турецком Минздраве.





Накануне ряд российских СМИ сообщил о вспышке коронавируса на турецких курортах, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи. Однако в действительности же глава Минздрава республики сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в целом по стране.