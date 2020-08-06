Минздрав Турции опроверг утверждения о росте числа случаев коронавируса на курортах
Министерство здравоохранения Турции опровергло в четверг утверждения о росте числа новых случаев заражения коронавирусом на курортах страны, передает ТАСС.
"Речи о вспышке коронавируса в курортных регионах Турции не идет. Рост числа новых случаев замечен лишь в Анкаре, Диярбакыре, Газиантепе, Конье и Стамбуле", - сообщили ТАСС в турецком Минздраве.
Накануне ряд российских СМИ сообщил о вспышке коронавируса на турецких курортах, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи. Однако в действительности же глава Минздрава республики сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в целом по стране.
09:50 06/08/2020
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