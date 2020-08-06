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Более 80 потерпевших, 15 обвиняемых: мошенников будут судить в Витебске

Прокуратура Витебской области изучила и направила в суд уголовное дело в отношении 15 граждан, которым инкриминировано мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы, сообщили в генпрокуратуре.

Более 80 потерпевших, 15 обвиняемых: мошенников будут судить в Витебске
фото Sputnik.by
Согласно материалам дела, ранее судимый местный житель конце 2018 года создал управляемую устойчивую организованную группу, в состав которой в различные периоды вовлек 13 человек. В материалах дела речь идет о мошенничестве в особое крупном размере.

"Потерпевшими по делу признаны более 80 жителей Витебска и Витебского района. Ущерб от противоправных действий превысил 390 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд", - сообщили Sputnik в четверг в Витебской областной прокуратуре.

Из 15 обвиняемых 9 находятся под стражей.

Железная дисциплина


Следователи установили, что главный фигурант дела, у которого имеется опыт криминального прошлого, в созданной им преступной группе распределил роли при подготовке и совершении хищений, определил каждому долю от похищенного, закрепил обязанности, которые те неуклонно выполняли.

"В группе была жесткая дисциплина, которой все подчинялись. Двое лидеров группы разрабатывали схемы и планы мошенничеств, выбирали объекты посягательств, проводили обучение и инструктаж членов группы, подыскивали каналы сбыта похищенного имущества и сбывали его, распределяли между другими добытые материальные ценности и деньги", - рассказали прокуроры.

Замысел преступления


Рассказывая о сути противоправных деяний, прокуроры отметили, что участники ОПГ подыскивали потерпевших, которые не догадывались о их преступных намерениях, убеждали оформить на себя кредитные договоры, связанные с получением в пользование имущества и права на него.

Обвиняемые приводили своих жертв в банки, пункты продаж и обслуживания бытовой техники на территории Витебска, где контролировали приобретение нужных организаторам товаров и услуг.

"Полученный ими товар впоследствии передавали руководителям преступной группы", - уточнили в прокуратуре.

После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и направили дело в суд.
Sputnik
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