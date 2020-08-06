Согласно материалам дела, ранее судимый местный житель конце 2018 года создал управляемую устойчивую организованную группу, в состав которой в различные периоды вовлек 13 человек. В материалах дела речь идет о мошенничестве в особое крупном размере.





"Потерпевшими по делу признаны более 80 жителей Витебска и Витебского района. Ущерб от противоправных действий превысил 390 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд", - сообщили Sputnik в четверг в Витебской областной прокуратуре.





Из 15 обвиняемых 9 находятся под стражей.





Железная дисциплина





Следователи установили, что главный фигурант дела, у которого имеется опыт криминального прошлого, в созданной им преступной группе распределил роли при подготовке и совершении хищений, определил каждому долю от похищенного, закрепил обязанности, которые те неуклонно выполняли.





"В группе была жесткая дисциплина, которой все подчинялись. Двое лидеров группы разрабатывали схемы и планы мошенничеств, выбирали объекты посягательств, проводили обучение и инструктаж членов группы, подыскивали каналы сбыта похищенного имущества и сбывали его, распределяли между другими добытые материальные ценности и деньги", - рассказали прокуроры.





Замысел преступления





Рассказывая о сути противоправных деяний, прокуроры отметили, что участники ОПГ подыскивали потерпевших, которые не догадывались о их преступных намерениях, убеждали оформить на себя кредитные договоры, связанные с получением в пользование имущества и права на него.





Обвиняемые приводили своих жертв в банки, пункты продаж и обслуживания бытовой техники на территории Витебска, где контролировали приобретение нужных организаторам товаров и услуг.





"Полученный ими товар впоследствии передавали руководителям преступной группы", - уточнили в прокуратуре.





После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и направили дело в суд.



