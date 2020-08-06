



Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий говорит, что в БАЖ с жалобами обращается много зарубежных коллег, которых МИД Беларуси до сих пор не аккредитовал на выборы, сообщает Радио Свабода





«Мы знаем по крайней мере о 25 таких фактах. Точнее, на 25-м мы перестали считать. Страны, из которых обращаются коллеги, самые разные: Германия, Франция, Швейцария, скандинавские страны, Польша, Чехия...Те, кто подавал документы в мае, еще успели получить аккредитацию, кто в июне, июле — уже нет. А потом, видимо было какое-то политическое решение — не давать аккредитации. Кто-то еще надеется, но до выборов осталось 4 дня. Некоторые иностранные СМИ ищут в Беларуси журналистов, которые бы могли давать информацию им", — говорит Борис Горецкий.





Съемочной группе одного украинского телеканала предложили пройти двухнедельный карантин, если они хотят работать на выборах в Беларуси.





«Сегодня я услышал от представителя Министерства иностранных дел, что пока из-за эпидемии не собирается комиссия по аккредитации. На вопрос, когда соберется, он ответил: "Не знаю". Вот так вот. Я не пропустил ни одних парламентских или президентских выборов в Беларуси с 2008 года. Было бы тем печальнее, если бы мне не удалось в этот раз, принимая во внимание все то, что там сейчас происходит», - написал польский журналист Михаил Потоцкий в facebook 27 июля.





«Утверждается, якобы "комиссия не может собраться по причине коронавируса". Если так и останется, то за белорусскими выборами не будет наблюдать никто из иностранцев», - сообщил Чешский журналист, редактор иностранной рубрики Lidové noviny Томаш Влах 1 августа.





Из-за коронавируса не получили аккредитации французская журналистка Клэр Гатинуа, журналистка из Словакии Кристина Чренкова, польский фоторепортер Якуб Каминский и другие.





Порядок аккредитации журналистов иностранных СМИ в Республике Беларусь, утвержденный Советом Министров 25.12.2008 года, предусматривает, что заявки для временной аккредитации журналистов должны быть рассмотрены не позднее 20 дней со дня получения.





«По причине коронавируса якобы не может собраться комиссия. Но законодательство никто не отменял — в 20-дневный срок МИД должен рассмотреть заявления. Но есть же Zoom, можно же и дистанционно провести заседание», — говорит заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий.





учить оперативный комментарий в МИД не удалось — пресс-секретарь ведомства уже два присутствует «на мероприятиях у главы государства».