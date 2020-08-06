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Facebook и Twitter против Трампа: в соцсетях обвинили президента США в дезинформации относительно коронавируса

Дональд Трамп утверждал, что молодежь "почти неуязвима" к COVID-19.

Дональд Трамп / фото REUTERS 

Facebook и Twitter обвинили предвыборную кампанию действующего президента США Дональда Трампа в дезинформации относительно пандемии коронавируса. Facebook удалил публикацию Трампа. Администраторы соцсети считают, что пост содержал дезинформацию о новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters

Удаленный пост главы государства содержал фрагмент его интервью программе Fox & Friends телеканала Fox News, указано в сообщении. В ходе интервью Трамп заявил, что дети "почти неуязвимы" к COVID-19. Однако, в кампании Трампа с таким решением не согласились и обвинили платформу в "вопиющей предвзятости". 

"Президент констатировал тот факт, что дети менее уязвимы к коронавирусу, - заявила заместитель национального пресс-секретаря кампании Трампа Кортни Парелла, сообщает The HILL. - Еще один день, еще одно проявление вопиющего предубеждение Кремниевой долины против президента".  


Видеозапись была также опубликована на странице предвыборного штаба Трампа в Twitter. Социальная сеть "забанила" страницу американского президента, заявив, что он не сможет создать новый твит, пока не удалит это "дезинформационное" сообщение. 

Недавно Дональд Трамп озвучил аналогичные утверждения во время брифинга в Белом доме: "Еще раз повторяю, молодые люди почти не подвержены этому заболеванию. Чем моложе, тем лучше. Они сильнее, у них более сильная иммунная система".
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