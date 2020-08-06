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В Минске 53 водителя скорой пожаловались на то, что им не выплатили положенную «коронавирусную» надбавку в 1000 рублей

С одним из тех, кто попросил денег, уже не продлили контракт. До этого 27-летний Владимир Сироткин проработал четыре года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За работу в условиях, связанных коронавирусной инфекцией, доплаты положены не только врачам и медсестрам. На этот счет есть президентский указ №131, где иным работникам здравоохранения, к которым относятся и водители скорой помощи, установлен размер ежемесячной надбавки - 1000 рублей, пишет "Комсомольская правда".

Проанализировав свои расчетники за последние месяцы, водители, работающие на 6-й подстанции скорой помощи Минска, обнаружили, что таких сумм у них нет и близко. Обратились за разъяснением в комитет по здравоохранению Мингорисполкома. Из полученного ответа следовало, что право на положенные по указу доплаты у них есть. Комитет по здравоохранению направил ходатайство о решении этого вопроса в Минздрав. А водители, пока суть да дело, написали коллективное заявление руководству своего предприятия «Минсксанавтотранс» (организация, у которой арендует машины столичная скорая помощь). Мол, просим выплатить положенную ежемесячную надбавку в размере 1000 рублей, иначе придется обратиться в суд. Обращение инициировал один из водителей, поддержали его еще 53 человека - их подписи прилагаются на четырех листах.

Последствия обращения пока ощутил на себе только один из подписавшихся - 27-летний Владимир Сироткин.

- В тот же день, когда к директору попали бумаги, которые мы подписали, меня попросили заехать в отдел кадров. Приехал - узнал, что не продлевают со мной контракт, который заканчивается 31 августа, - рассказал Владимир. - Без причины. За 4 года, что здесь работаю, не к чему придраться, ни одного залета не было. А две недели назад даже благодарность объявили на общем собрании за работу. Вероятно, контракт не продлили из-за моей подписи под этим заявлением. Остальных пока не трогают. У них контракты еще не заканчиваются.

- Вы пытались все-таки выяснить, почему с вами не продлевают контракт?

- Директора на улице встретил, спросил. Ответ был такой: «Тебе же тут что-то не нравилось». Нам на собрании когда-то так сказали: «Если кому-то что-то не нравится, мы никого не держим». А меня здесь все устраивает, и коллектив хороший, и работа нужна - у меня маленький ребенок, жена в декретном, живем на съемной квартире.

- Вам хоть что-то доплачивали за работу с ковидными больными?

- Доплаты были. По 50 - 100 рублей минус налоги. Первый месяц 300 рублей дали. А за последний я даже не почувствовал этой доплаты.


- Кто-то из водителей, с которыми вы работаете, переболел коронавирусом?

- Два или три человека точно. А еще у одного антитела нашли - получается, он на ногах, работая с нами, перенес ковид.

- Сколько в среднем зарабатывает водитель скорой, если не секрет?

- Примерно 1000 рублей. В зависимости от смены, от выработанных часов. За 1000 рублей, например, надо 19 - 20 смен отработать по 12 часов.

- Но вы же при этом не только за рулем сидите. Приходится и больных переносить?

- Да, носилки достаем и загружаем, и из дома выносить пациента помогаем, если надо.


ОФИЦИАЛЬНО

Дозвониться директору предприятия «Минсксанавтотранс» Анатолию Достанко оказалось несложно. Но отвечать на вопросы журналиста о причинах непродления контракта с Владимиром и о судьбе других водителей он не стал. Комментарий был короткий: «Наниматель имеет право не продлить контракт, не поясняя работнику предприятия».
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