Гродненец Виталий Тышкевич пять лет проработал в ОМОН, он ушел в 2011 году по истечению контракта. Сейчас у него свой бизнес — он основатель фотошколы и фотостудии «Велосипед».

В милиции Виталий работал осознанно, ему хотелось помогать и защищать людей, но ушел по истечению контракта и занялся бизнесом.





«Я бывший сотрудник ОМОН с пятилетним стажем. Я бывший не потому, что меня уволили, а потому что у меня закончился контракт и я решил попробовать что-то еще, — рассказывает Виталий в своем Instagram. — Сейчас у меня свой бизнес, прекрасная семья и мне, как и многим в этой стране? есть что терять. Мое желание работать в милиции было осознанным, мне хотелось помогать и защищать. Возможно, я вас удивлю, но та же мотивация была у большинства моих коллег. Именно поэтому я с глубоким уважением отношусь к силовым структурам и по сей день».









Виталий рассказывает, что в его окружении было много ребят, которые пришли в органы не за деньгами, не за оружием и не от нечего делать — они работали за идею и хотели приносить пользу.





«Я точно знаю, что по ту сторону баррикад в черной форме — люди, а не звери. Мужчины, отцы, отличные товарищи, знающие, что такое честь и совесть. Есть и другие, но обратиться я хочу именно к настоящим сотрудникам и правоохранителям. Я знаю, что вам не все равно.





Я призываю вас быть честными по отношению к себе и своим близким. Вы не собственность одного человека и никто не вправе распоряжаться вами, вашим мужеством и вашей совестью. Выполняя приказ подумайте — на стороне ли вы закона? Остаетесь ли вы верны себе, когда задерживаете людей, которые виноваты лишь в том, что открыто выражают свое мнение. Выполняя заведомо преступный приказ, чем вы отличаетесь от преступника?"





Гродненец приводит в пример последнюю неделю в стране, когда прошел десяток многотысячных мирных митингов. Он отмечает, что отсутствие происшествий на каждом из них лишь подтвердило — люди не хотят войны, не хотят драться. Они просто хотят правды и перемен.





«Каждому из нас есть, что терять. Но пока еще многие выбирают потерять совесть, а не работу, зарплату, статус. Выбирают закрыть глаза на поломанные судьбы, беззаконие и откровенную ложь. Участвуют в фальсификациях, провокациях и подлогах являясь самым мощным оружием в руках действующей власти. Мне тоже страшно. Но я никогда не был лицемером и не могу делать вид, что в моей стране ничего не происходит. Мы давали клятву быть преданными своему народу и у такой клятвы нет срока давности. Я выбираю быть свободным и говорить правду. И хочу, чтобы вы знали — сейчас нам очень нужна ваша поддержка».



