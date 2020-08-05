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Разгадана тайна массовой гибели слонов в Ботсване, перед смертью ходивших кругами у водоемов

Ученые узнали причину массовой гибели слонов в Ботсване. Сотни животных, вероятно, умерли от природных токсинов, сообщили местные зоозащитники, пишет Agence France Press.

© СС0 Public Domain

Специалисты отмели версии о проделках браконьеров или сибирской язве, а также подозрения в отравлении животных цианидом.

Эксперты из разных стран изучили тела слонов, провели тестирование, результаты которого показали, что причиной массового вымирания слонов стали натуральные токсины — предположительно, их естественным путем выработали некоторые бактерии при нахождении в стоячей воде. Окончательное заключение по данному вопросу еще не вынесено.

Напомним, ранее в северной части Ботсваны при загадочных обстоятельствах погибли 350 слонов. Их нашли у водоемов. По словам местных жителей, незадолго до смерти животные кругами ходили у воды, пишет rosbalt.ru

  


  
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