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Специалисты отмели версии о проделках браконьеров или сибирской язве, а также подозрения в отравлении животных цианидом.





Эксперты из разных стран изучили тела слонов, провели тестирование, результаты которого показали, что причиной массового вымирания слонов стали натуральные токсины — предположительно, их естественным путем выработали некоторые бактерии при нахождении в стоячей воде. Окончательное заключение по данному вопросу еще не вынесено.





Напомним, ранее в северной части Ботсваны при загадочных обстоятельствах погибли 350 слонов. Их нашли у водоемов. По словам местных жителей, незадолго до смерти животные кругами ходили у воды, пишет rosbalt.ru















