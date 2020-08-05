AFP





Президент Ливана Мишель Аун в среду заявил, что взрыв в порту Бейрута связан именно с 2,75 тыс. тонн аммиачной селитры, использующейся для удобрения. Это описание совпадает с информацией о грузе, который попал в Ливан на борту судна, принадлежавшего россиянину, пишет Русская служба Би-би-си.





Речь идет о селитре, которая хранилась на складе в ожидании утилизации с 2014 года. Ливанский канал LBCI сообщил, что именно об этом грузе как источнике взрыва говорили на заседании ливанского Высшего совета по обороне.

Об истории груза и российском владельце корабля его бывший капитан Борис Прокошев рассказал в интервью изданию "Сибирь. Реалии".





По его словам, судно с селитрой принадлежало россиянину Игорю Гречушкину и было арестовано в порту Бейрута в 2014 году из-за неуплаты портового сбора.





Ливанские власти, рассказал Прокошев, долго не выпускали моряков, а Гречушкин не платил им зарплаты.





Оставшиеся на судне четверо членов команды, капитан Прокошев - гражданин России - и три украинца, продали топливо и наняли адвоката, который добился для них разрешения вернуться домой. Груз был выгружен на склад "под ответственность министерства транспорта" Ливана, а корабль впоследствии затонул, рассказал капитан.





Слова капитана судна частично подтверждают сообщения в прессе от 2014 года.





О том, что судно с под названием Rhosus и 2750 тоннами селитры на борту было задержано в порту Бейрута, в 2015 году сообщал сайт shiparrested.com. В материале говорилось, что судно, шедшее под молдавским флагом, направлялось из грузинского Батуми в Мозамбик, но в сентябре 2013 года сделало незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту.





После того как ливанские власти проинспектировали судно, они запретили ему выходить из порта. Большую часть экипажа, за исключением четырех моряков, отпустили, а с владельцами судна связаться не получалось. В июле 2014 года украинский портал odessitua.com публиковал письмо оставшихся на Rhosus моряков, которые просили "вытащить [их] из плена".





В нем, в частности, говорится, что фактическим владельцем судна является гражданин России Игорь Гречушкин из Хабаровска, ныне проживающий на Кипре. Первым на это обратило внимание издание "Медиазона".





"Хозяин Гречушкин Игорь фактически бросил судно и оставшийся экипаж. Денег на содержание экипажа не дает совсем, полностью лишил судно какой-либо связи... Говорит, что обанкротился", - писал Прокошев.





Моряки находились на судне около года и вернулись на родину в сентябре 2014 года.





По данным сервиса MarineTraffic, в последний раз местонахождение судна Rhosus было зафиксировано в ноябре 2014 года - оно находилось недалеко от места, где в понедельник произошел взрыв.





По информации ливанского канала LBCI, на заседании Высшего совета по обороне было заявлено, что судно Rhosus направлялось в Африку, но зашло в порт Бейрута, поскольку во время плавания получило повреждения.





Также было сказано, что 2750 тонн аммиачной селитры с судна конфисковали и поместили на склад на 12-м причале порта, где груз ожидал утилизации, однако "не так давно инспекция обнаружила, что в южной стене есть щель, через которую в него можно беспрепятственно попасть".





По данным канала, взрыв произошел во время сварочных работ с целью заделывания этой щели: "искра привела к возгоранию взрывчатых веществ, что, в свою очередь, привело к взрыву 2750 тонн нитрата аммония, что эквивалентно 1800 тоннам тротила".

Что известно о россиянине Гречушкине?

Игорь Гречушкин родился в 1977 году на Дальнем Востоке, в рабочем поселке Ванино, обслуживающем одноименный порт.





Из ныне удаленной страницы Гречушкина на LinkedIn следовало, что он учился в Дальневосточной академии госслужбы в Хабаровске. Во второй половине 1990-х годов он устроился в местное представительство кипрской компании "Дартмонт Шиппинг Лимитед". Она принадлежала ванинскому бизнесмену Виктору Данилову.





В первой половине 2000-х годов Гречушкин мог быть осужден за кражу, говорят источники Би-би-си с доступом к базам кредитных учреждений. В Ванино у Гречушкина остались родственники - компания его отца периодически выполняет кадастровые работы для местной администрации





Би-би-си не удалось дозвониться до Гречушкина. Он также не ответил на сообщения в мессенджерах.

Как часто взрывается селитра?

По последним данным, в результате взрыва в порту Бейрута погибли по меньшей мере 100 человек, более 4 тысяч человек пострадали. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, инфраструктура порта практически полностью уничтожена.





Джо Гилбертсон, глава сектора удобрений британской Конфедерации сельскохозяйственных отраслей, рассказал Би-би-си, что инциденты с аммиачной селитрой происходят редко. Но когда они происходят, они могут оказаться разрушительными.





Как пример он привел взрыв на химическом заводе в немецком Оппау в 1921 году и взрыв в американском Тексас-Сити 1947 года.





В обеих трагедиях погибли больше 500 человек.





В 2015 году в результате взрыва в порту китайского Тяньцзина погибли 173 человека.



