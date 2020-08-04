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Бизнесмен и первый долларовый миллионер Беларуси Анатолий Труханович откровенно рассказал о своей семье, в которой росла Анна Канопацкая, а также признался какие поступки дочери одобряет, а какие – нет.

В частности, в интервью ej.by он сказал: “Я не понимаю, и сестра не понимает, вся семья не понимает. И Анна из-за этого очень переживает. Я не знаю, почему так происходит, может быть, это излишнее волнение… Я вижу в ней дух семьи, нацеленность на справедливость. Но вот эти ее выступления – это совсем непохоже на нее». А на вопрос: что это поведение дочери на нее непохоже, а что конкретно вам не нравится, он ответил:









- Ну, например, зачем так грубо говорить о Бабарико? Лично меня это тоже коробит. На фоне того, что у нас уже есть такой президент, который не следит за тем, что говорит, и тут дочка такая. Мне кажется, что это неправильно. За ней же никогда такого не водилось. В семье у нас даже грубых интонаций не было. Мы всегда осуждали с ней, как президент грубо говорит про кого-то. Не должен так кандидат говорить, тем более президент. От президента ждем мудрости. Из мудрости вытекает три особенности: правильно анализировать, безошибочно говорить и безупречно поступать.





Конечно, надо понимать, что если представитель российского банка будет в Беларуси президентом – это будет нести определенные риски. Так и надо говорить, дипломатично. Люди все поймут. Не нужно этих грубых сравнений. Она допустила тут ошибку. Считаю, что она должна извиниться. Ошибаются все, но только дураки не признают свои ошибки.



