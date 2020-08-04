Отец Канопацкой считает, что дочь должна извиниться за грубые сравнения
Как выяснилось, отец кандидата в президенты Анны Канопацкой известный белорусский бизнесмен-миллионер Анатолий Труханович рассказал, что не во всем поддерживает свою дочь.
Фото: tut.by
Бизнесмен и первый долларовый миллионер Беларуси Анатолий Труханович откровенно рассказал о своей семье, в которой росла Анна Канопацкая, а также признался какие поступки дочери одобряет, а какие – нет.
В частности, в интервью ej.by он сказал: “Я не понимаю, и сестра не понимает, вся семья не понимает. И Анна из-за этого очень переживает. Я не знаю, почему так происходит, может быть, это излишнее волнение… Я вижу в ней дух семьи, нацеленность на справедливость. Но вот эти ее выступления – это совсем непохоже на нее». А на вопрос: что это поведение дочери на нее непохоже, а что конкретно вам не нравится, он ответил:
- Ну, например, зачем так грубо говорить о Бабарико? Лично меня это тоже коробит. На фоне того, что у нас уже есть такой президент, который не следит за тем, что говорит, и тут дочка такая. Мне кажется, что это неправильно. За ней же никогда такого не водилось. В семье у нас даже грубых интонаций не было. Мы всегда осуждали с ней, как президент грубо говорит про кого-то. Не должен так кандидат говорить, тем более президент. От президента ждем мудрости. Из мудрости вытекает три особенности: правильно анализировать, безошибочно говорить и безупречно поступать.
Конечно, надо понимать, что если представитель российского банка будет в Беларуси президентом – это будет нести определенные риски. Так и надо говорить, дипломатично. Люди все поймут. Не нужно этих грубых сравнений. Она допустила тут ошибку. Считаю, что она должна извиниться. Ошибаются все, но только дураки не признают свои ошибки.
"Белорусский партизан"
18:34 05/08/2020
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