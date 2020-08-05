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Ужас! Медведи загрызли ребенка в Сочи

Два медведя в сочинском поселке Дагомыс загрызли 11-летнего мальчика, подошедшего через незапертую калитку ограждения к их вольеру.


"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи <…> возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика в результате нападения медведей. <…> 

По данным следствия, вечером 4 августа <…> мальчик находился <…> на улице Армавирской поселка Дагомыс. Данный земельный участок арендован одной из коммерческих организаций, при этом руководством фирмы на нем был установлен вольер, в котором содержались два диких медведя. 

Одиннадцатилетний ребенок через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения подошел к вольеру, в результате чего животные напали на мальчика", — говорится в сообщении. 

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 "Причинение смерти по неосторожности". Позднее в прокуратуре уточнили, что один из медведей, предположительно, затащил ребенка внутрь вольера.

Звери причинили мальчику множественные телесные повреждения, прибывшие на место врачи констатировали его смерть. По данным СУ СК, в настоящее время следствие устанавливает обстоятельства трагедии, в том числе правомерность содержания диких животных, а также соблюдение условий безопасности. 
Источник: ria.ru
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