Ужас! Медведи загрызли ребенка в Сочи





"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи <…> возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика в результате нападения медведей. <…>





По данным следствия, вечером 4 августа <…> мальчик находился <…> на улице Армавирской поселка Дагомыс. Данный земельный участок арендован одной из коммерческих организаций, при этом руководством фирмы на нем был установлен вольер, в котором содержались два диких медведя.





Одиннадцатилетний ребенок через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения подошел к вольеру, в результате чего животные напали на мальчика", — говорится в сообщении.





Дело возбуждено по части 1 статьи 109 "Причинение смерти по неосторожности". Позднее в прокуратуре уточнили, что один из медведей, предположительно, затащил ребенка внутрь вольера.





Звери причинили мальчику множественные телесные повреждения, прибывшие на место врачи констатировали его смерть. По данным СУ СК, в настоящее время следствие устанавливает обстоятельства трагедии, в том числе правомерность содержания диких животных, а также соблюдение условий безопасности.







