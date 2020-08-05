Вот кто идет голосовать досрочно: пьяный минчанин на участке ударил милиционера по голове
4 августа на один из избирательных участков Октябрьского района Минска в обеденное время пришел 43-летний мужчина.
По непонятным причинам он стал наносить удары по закрытым входным дверям, разбив тем самым стекло. Очевидцы произошедшего обратились в правоохранительные органы.
Прибывшие на место сотрудники милиции стали выяснять у фигуранта причины его поступка. Во время разговора тот внезапно нанес удар в голову одному из милиционеров.
По предварительным данным, подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. От освидетельствования мужчина отказался.
В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (хулиганство), ст. 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса.
Источник:
15:14 05/08/2020
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