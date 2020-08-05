Александр Роднянский. – Этот пост касается политики лишь частично, он тоже про кино. Но действие которого разворачивается в реальности... – Пишу я здесь исключительно про кино, иногда про книги, фотографии и совсем редко про театр. И никогда о политике, – написал в Instagram– Этот пост касается политики лишь частично, он тоже про кино. Но действие которого разворачивается в реальности...





Речь идет о предвыборной гонке в Беларуси. Сложившаяся в стране накануне выборов ситуация не только уникальна сама по себе, но и абсолютно кинематографична.





Последнее десятилетие в кино проходит под знаком историй о женщинах и переосмыслении гендерных ролей. Потому история президентских выборов в Беларуси абсолютно релевантна времени.





После того, как ЦИК отказался под разными предлогами регистрировать трех кандидатов от оппозиции, два из которых угодили в тюрьму, а третий срочно убежал из страны, их штабы объединились вокруг жены арестованного популярнейшего блогера Сергея Тихановского – Светланы.





И с тех пор митинги Тихановской в городах и деревнях Беларуси собирают абсолютно рекордное количество людей, а она сама вместе с Вероникой Цепкало (женой недопущенного к выборам кандидата) и Марией Колесниковой (главой штаба кандидата Бабарико) стала символом оппозиции.





Еще интереснее эту ситуацию делает причина, по которой ЦИК Беларуси зарегистрировал Тихановскую.





Президент Лукашенко неоднократно говорил, что женщина не может быть президентом. «У нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу», а «если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага».





Как точно заметил журналист Дмитрий Навоша: «Для Лукашенко женщина – как бы друг человека». И это первобытное представление о половине человечества и помогло оппозиции – Тихановскую зарегистрировали «для смеха».





И теперь мы с вами наблюдаем, как она из «технического кандидата» превратилась в грозного соперника действующего президента.





Но окончательно покорила меня маленькая деталь. Опять же про кино.





В Беларуси запрещена публикация любых соцопросов о возможных выборах и, чтобы обойти запрет, новостной портал TUT.BY придумал опрос «какой фильм вы бы хотели посмотреть в воскресенье»: «Три женщины» Роберта Олтмана или «Одинокий мужчина» Тома Форда?





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Отметим, что первый на пост Роднянского отреагировал, аплодируя, актер Максим Виторган: «Опрос блестящий, конечно».