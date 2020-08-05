



На 6 августа там запланировано праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожных войск, его хотят провести с 17:00 до 21:30, пишет The Village Беларусь.





Сейчас появились и подробности, передают «Минск-Новости». Похоже, вместо Светланы Тихановской минчане увидят Александра Солодуху.





Развлекательные мероприятия пройдут с 16:00 до 21:30.





Музыкальную часть праздника украсят выступления военного оркестра 30-й отдельной железнодорожной бригады транспортных войск, заслуженного коллектива Беларуси Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь, роты почетного караула Минской военной комендатуры, а также арт-группы «Беларусы», «Песняры», солистки Молодежного театра эстрады Жанет, певицы Александры Гайдук и заслуженного артиста Беларуси Александра Солодухи.





Напомним, что 6 августа в 17:00 в парке Дружбы народов должен был пройти большой митинг-концерт в поддержку Светланы Тихановской с участием Вероники Цепкало и Марии Колесниковой. Планировалось, что на нем выступят VOLSKI, J: МОРС, NIZKIZ, TOR BAND и КРАМА.





Отметим, что одна из немногих площадок в Минске, где власти разрешили проводит предвыборные пикеты и занятие ее под другие цели во впремя проведения предвыборной кампании незаконно, но в истории самой грязной президентской кампании в Беларуси это не самое грубое нарушение законодательства.



