Деньги не пахнут: вместо Тихановской в парке на Бангалор выступит... Солодуха
позавчера на сайте Администрации Советского района появилась информация, что всю неделю с 3 по 8 августа в парке Дружбы народов по вечерам будут проходить концерты и праздничные мероприятия.
На 6 августа там запланировано праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожных войск, его хотят провести с 17:00 до 21:30, пишет The Village Беларусь.
Сейчас появились и подробности, передают «Минск-Новости». Похоже, вместо Светланы Тихановской минчане увидят Александра Солодуху.
Развлекательные мероприятия пройдут с 16:00 до 21:30.
Музыкальную часть праздника украсят выступления военного оркестра 30-й отдельной железнодорожной бригады транспортных войск, заслуженного коллектива Беларуси Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь, роты почетного караула Минской военной комендатуры, а также арт-группы «Беларусы», «Песняры», солистки Молодежного театра эстрады Жанет, певицы Александры Гайдук и заслуженного артиста Беларуси Александра Солодухи.
Напомним, что 6 августа в 17:00 в парке Дружбы народов должен был пройти большой митинг-концерт в поддержку Светланы Тихановской с участием Вероники Цепкало и Марии Колесниковой. Планировалось, что на нем выступят VOLSKI, J: МОРС, NIZKIZ, TOR BAND и КРАМА.
Отметим, что одна из немногих площадок в Минске, где власти разрешили проводит предвыборные пикеты и занятие ее под другие цели во впремя проведения предвыборной кампании незаконно, но в истории самой грязной президентской кампании в Беларуси это не самое грубое нарушение законодательства.
"Белорусский партизан"
13:37 05/08/2020
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