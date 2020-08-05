+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Нашли мужчину, пропавшего на Вилейщине. В лесу он провел неделю

Сегодня утром нашелся мужчина, пропавший в лесу на Вилейщине, возле деревни Добровичи, рассказали в Вилейском РОВД.


Напомним, грибник исчез 29 июля, около 19.00. Поехал с женой собирать грибы. Около 19.00 жена вернулась к автомобилю. Мужа ни в машине, ни рядом не было. Его вещи и грибы лежали в автомобиле.

– Сегодня, около шести часов утра, двое местных жителей ехали на работу. Они услышали из леса крик о помощи. Когда подъехали туда, увидели обессиленного мужчину. Тот только смог сказать, как его зовут, и дал номер телефона своей матери, что живет в Борисове. Больше ничего сказать не смог. Местные позвонили матери найденойного, та – жене, жена – в Вилейское РОВД, – рассказали корреспонденту в милиции.

По словам милиционеров, мужчину доставили и медучреждение.
Региональная газета
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
О чём не скажет Тихановская и промолчит Лукашенко?
Лев Марголин
УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ КАК СИЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Павел Знавец
О выступлении Лукашенко. Свежее впечатление.
Петр Рудковский
Ксяндзы і выбары
Игорь Драко
Лузеры, снимайтесь в пользу Светы! Иначе вам конец
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, как для наемников Вагнера...
Никита Ванин
Поздно, слишком поздно…


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]