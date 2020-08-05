Нашли мужчину, пропавшего на Вилейщине. В лесу он провел неделю





Напомним, грибник исчез 29 июля, около 19.00. Поехал с женой собирать грибы. Около 19.00 жена вернулась к автомобилю. Мужа ни в машине, ни рядом не было. Его вещи и грибы лежали в автомобиле.





– Сегодня, около шести часов утра, двое местных жителей ехали на работу. Они услышали из леса крик о помощи. Когда подъехали туда, увидели обессиленного мужчину. Тот только смог сказать, как его зовут, и дал номер телефона своей матери, что живет в Борисове. Больше ничего сказать не смог. Местные позвонили матери найденойного, та – жене, жена – в Вилейское РОВД, – рассказали корреспонденту в милиции.





По словам милиционеров, мужчину доставили и медучреждение.