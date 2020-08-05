Алексей Сасновский, фото с личной страницы в соцсети





30 июля на Светлогорском заводе беленой целлюлозы произошла авария, в которой пострадали два работника. Один из них, сварщик 6-го разряда, Алексей Сасновский попал в реанимацию с ожогами более 90% поверхности тела.





Также с ожогами госпитализирован и рабочий Александр Арех. Мужчины попали под струю суспензии щепы, вырвавшуюся из трубопровода после ремонтных работ.





Пострадавших авиацией МЧС доставили в Республиканский ожоговый центр при БСМП. Врачи делали все возможное, но спасти Алексея так и не удалось.





У погибшего осталась жена и двое маленьких детей.





Напомним, завод беленой сульфатной целлюлозы на Светлогорском Целлюлозно-картонном комбинате строился несколько лет при помощи кредитов китайских банков, а генподрядчиком выступила корпорация CAMCE.





Все это время новый завод оказывался в эпицентре скандалов — то китайцы уложили сотни километров бракованного кабеля, то власти никак не могли решить, что делать с многочисленными жалобами местных жителей на зловония.





А в мае прошлого года на ЦКК обвалилась часть крыши одного из цехов.





Тем не менее завод работает...