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Не спасли: умер молодой сварщик, обгоревший во время аварии на китайском комбинате в Светлогорске

Вечером 4 августа 29-летний сварщик Алексей Сасновский, пострадавший в результате несчастного случая на заводе беленой целлюлозы в Светлогорске, умер. Об этом TUT.BY сообщили его родные.

Алексей Сасновский, фото с личной страницы в соцсети

30 июля на Светлогорском заводе беленой целлюлозы произошла авария, в которой пострадали два работника. Один из них, сварщик 6-го разряда, Алексей Сасновский попал в реанимацию с ожогами более 90% поверхности тела. 

Также с ожогами госпитализирован и рабочий Александр Арех. Мужчины попали под струю суспензии щепы, вырвавшуюся из трубопровода после ремонтных работ.

Пострадавших авиацией МЧС доставили в Республиканский ожоговый центр при БСМП. Врачи делали все возможное, но спасти Алексея так и не удалось.

У погибшего осталась жена и двое маленьких детей.

Напомним, завод беленой сульфатной целлюлозы на Светлогорском Целлюлозно-картонном комбинате строился несколько лет при помощи кредитов китайских банков, а генподрядчиком выступила корпорация CAMCE.

Все это время новый завод оказывался в эпицентре скандалов — то китайцы уложили сотни километров бракованного кабеля, то власти никак не могли решить, что делать с многочисленными жалобами местных жителей на зловония. 

А в мае прошлого года на ЦКК обвалилась часть крыши одного из цехов.

Тем не менее завод работает...
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