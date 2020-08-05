Не спасли: умер молодой сварщик, обгоревший во время аварии на китайском комбинате в Светлогорске
Вечером 4 августа 29-летний сварщик Алексей Сасновский, пострадавший в результате несчастного случая на заводе беленой целлюлозы в Светлогорске, умер. Об этом TUT.BY сообщили его родные.
Алексей Сасновский, фото с личной страницы в соцсети
30 июля на Светлогорском заводе беленой целлюлозы произошла авария, в которой пострадали два работника. Один из них, сварщик 6-го разряда, Алексей Сасновский попал в реанимацию с ожогами более 90% поверхности тела.
Также с ожогами госпитализирован и рабочий Александр Арех. Мужчины попали под струю суспензии щепы, вырвавшуюся из трубопровода после ремонтных работ.
Пострадавших авиацией МЧС доставили в Республиканский ожоговый центр при БСМП. Врачи делали все возможное, но спасти Алексея так и не удалось.
У погибшего осталась жена и двое маленьких детей.
Напомним, завод беленой сульфатной целлюлозы на Светлогорском Целлюлозно-картонном комбинате строился несколько лет при помощи кредитов китайских банков, а генподрядчиком выступила корпорация CAMCE.
Все это время новый завод оказывался в эпицентре скандалов — то китайцы уложили сотни километров бракованного кабеля, то власти никак не могли решить, что делать с многочисленными жалобами местных жителей на зловония.
А в мае прошлого года на ЦКК обвалилась часть крыши одного из цехов.
Тем не менее завод работает...
11:11 05/08/2020
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