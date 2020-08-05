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Белорус предложил начислять штрафы в геометрической прогрессии. Ответ ГАИ

Балльной системы в новом КоАПе, как известно, не будет. Как же влиять на злостных нарушителей ПДД? Инициативный белорус предложил ГАИ следующее: давайте наказывать нарушителей в геометрической прогрессии.

Свои мысли он изложил в петиции. Сейчас ГАИ дала ответ на обращение. В петиции, напомним, говорилось:

"Проблема состоит в том, что для определенного круга людей, нарушающих Правила дорожного движения, предусмотренный законодательством размер штрафа мал, они продолжают нарушать.

Предлагаем штрафы увеличивать в геометрической прогрессии. Объявить всем амнистию по нарушениям ПДД, кроме лиц, лишенных права управления транспортным средством. В дальнейшем при нарушении ПДД применять следующий порядок:

- при первом нарушении ПДД инспектор ГАИ предупреждает;
- при втором нарушении ПДД налагается штраф в размере одной базовой величины;
- при третьем - две базовые величины и далее по нарастающей.

Считаем, каждый водитель остановится на "своей" базовой".

Обращение автор направил в УГАИ МВД, что, как отмечалось, не совсем по адресу, так как ГАИ, как известно, у нас не законодательный орган. Ответ, полученный автором из УГАИ МВД, предсказуем: "В связи с тем, что проект подготовленных нормативных правовых актов, предусматривающих изменение КоАП РБ и ПиКоАП уже внесен в парламент РБ, заявителям предлагается направить в парламент предложения, содержащиеся в обращении, с обоснованием необходимости их принятия".
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