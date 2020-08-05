Белорус предложил начислять штрафы в геометрической прогрессии. Ответ ГАИ
Балльной системы в новом КоАПе, как известно, не будет. Как же влиять на злостных нарушителей ПДД? Инициативный белорус предложил ГАИ следующее: давайте наказывать нарушителей в геометрической прогрессии.
Свои мысли он изложил в петиции. Сейчас ГАИ дала ответ на обращение. В петиции, напомним, говорилось:
"Проблема состоит в том, что для определенного круга людей, нарушающих Правила дорожного движения, предусмотренный законодательством размер штрафа мал, они продолжают нарушать.
Предлагаем штрафы увеличивать в геометрической прогрессии. Объявить всем амнистию по нарушениям ПДД, кроме лиц, лишенных права управления транспортным средством. В дальнейшем при нарушении ПДД применять следующий порядок:
- при первом нарушении ПДД инспектор ГАИ предупреждает;
- при втором нарушении ПДД налагается штраф в размере одной базовой величины;
- при третьем - две базовые величины и далее по нарастающей.
Считаем, каждый водитель остановится на "своей" базовой".
Обращение автор направил в УГАИ МВД, что, как отмечалось, не совсем по адресу, так как ГАИ, как известно, у нас не законодательный орган. Ответ, полученный автором из УГАИ МВД, предсказуем: "В связи с тем, что проект подготовленных нормативных правовых актов, предусматривающих изменение КоАП РБ и ПиКоАП уже внесен в парламент РБ, заявителям предлагается направить в парламент предложения, содержащиеся в обращении, с обоснованием необходимости их принятия".
10:35 05/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение