Свои мысли он изложил в петиции. Сейчас ГАИ дала ответ на обращение. В петиции, напомним, говорилось:





"Проблема состоит в том, что для определенного круга людей, нарушающих Правила дорожного движения, предусмотренный законодательством размер штрафа мал, они продолжают нарушать.





Предлагаем штрафы увеличивать в геометрической прогрессии. Объявить всем амнистию по нарушениям ПДД, кроме лиц, лишенных права управления транспортным средством. В дальнейшем при нарушении ПДД применять следующий порядок:





- при первом нарушении ПДД инспектор ГАИ предупреждает;

- при втором нарушении ПДД налагается штраф в размере одной базовой величины;

- при третьем - две базовые величины и далее по нарастающей.





Считаем, каждый водитель остановится на "своей" базовой".





Обращение автор направил в УГАИ МВД, что, как отмечалось, не совсем по адресу, так как ГАИ, как известно, у нас не законодательный орган. Ответ, полученный автором из УГАИ МВД, предсказуем: "В связи с тем, что проект подготовленных нормативных правовых актов, предусматривающих изменение КоАП РБ и ПиКоАП уже внесен в парламент РБ, заявителям предлагается направить в парламент предложения, содержащиеся в обращении, с обоснованием необходимости их принятия".







