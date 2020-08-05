



«Что касается бесхозных, как я их называю, «клочков земли« в селах и на хуторах, то их надо продавать людям по простым понятным правилам и приемлемым ценам. Где-то просто за символическую плату. Окончательное решение по брошенным домам и усадьбам будет принято к концу этого года. Задача государства при этом — создать необходимую инфраструктуру».





Говоря о планах на будущее, Президент Беларуси отметил, что «агрогородки стоит довести до образцового порядка, люди должны иметь комфортные условия, не хуже, чем в городах».





Напомним, что ранее глава государства говорил, что в Беларуси будут восстанавливать так называемые неперспективные деревни и хутора:





— Не было бы счастья, да несчастье помогло: пандемия показала нам — у кого есть уголок на земле, тот никакой заразой не болеет. Поэтому я хочу, чтобы в следующей пятилетке мы определили те незастроенные клочки земли, которые у нас имеются в деревнях, агрогородках. Там, где есть неперспективные площади. Надо их отдать людям, — подчеркнул претендент в кандидаты на пост президента и действующий глава государства. — Я хочу, чтобы каждый белорус имел этот клочок земли. Для того, чтобы он был здоров. И этот клочок земли — это будет на вес золота.