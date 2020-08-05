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Лукашенко: «Решение по брошенным усадьбам и домам будет принято к концу года»

Во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко заявил, что к концу этого года будет принято решение по брошенным домам и усадьбам.


«Что касается бесхозных, как я их называю, «клочков земли« в селах и на хуторах, то их надо продавать людям по простым понятным правилам и приемлемым ценам. Где-то просто за символическую плату. Окончательное решение по брошенным домам и усадьбам будет принято к концу этого года. Задача государства при этом — создать необходимую инфраструктуру».

Говоря о планах на будущее, Президент Беларуси отметил, что «агрогородки стоит довести до образцового порядка, люди должны иметь комфортные условия, не хуже, чем в городах».

Напомним, что ранее глава государства говорил, что в Беларуси будут восстанавливать так называемые неперспективные деревни и хутора:

— Не было бы счастья, да несчастье помогло: пандемия показала нам — у кого есть уголок на земле, тот никакой заразой не болеет. Поэтому я хочу, чтобы в следующей пятилетке мы определили те незастроенные клочки земли, которые у нас имеются в деревнях, агрогородках. Там, где есть неперспективные площади. Надо их отдать людям, — подчеркнул претендент в кандидаты на пост президента и действующий глава государства. — Я хочу, чтобы каждый белорус имел этот клочок земли. Для того, чтобы он был здоров. И этот клочок земли — это будет на вес золота.
TVR.by
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