















Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.





Сотрудники ГАИ заметили автомобиль, который остановился на запрещающий сигнал светофора. Водителя задержали.





В ходе разбирательства было установлено, что за рулём находился 42-летний житель Копыльского района, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (4,1 промилле). Правонарушителя привлекли к административной ответственности по ряду статей КоАП.





Этот правонарушитель уже неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также не имеющим права управления.