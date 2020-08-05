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Сын легендарного наркобарона Пабло Эскобара заявил о ключе к пропавшим сокровищам отца

Неофициальный сын колумбийского нарокобарона Пабло Эскобара Роберто Сендойя Эскобар, проживающий в настоящее время на Майорке под псевдонимом Филипп Уиткомб заявил, что у него есть ключи к пропавшим сокровищам отца.


Об этом он рассказал перед публикацией своей книги “Сын Эскобара. Первенец” в интервью BBC News.

Уиткомб поделился, что знает шифр, за которым скрывается местоположение спрятанных богатств. “Там есть деньги. Не наличные, но что-то ценное”, — сказал он.

При этом мужчина пообещал в случае обнаружения сокровищ большую часть направить на благотворительные цели, которые “могут непосредственно противодействовать тому, что Дон Пабло Эскобар сделал с населением мира”.

Уиткомб рассказал о том, что долгое время не знал, кто является его биологическим отцом. У него всплывали воспоминания из детства о перестрелке, где погибла женщина в красном платье — его мать. Позднее приемный отец мальчика поделился, что эти события действительно произошли. Тогда секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6 осуществляла миссию по возвращению украденного денежного запаса Эскобара и случилась перестрелка.

После этих событий главный агент МИ-6, который возглавлял операцию, пожалел ребенка и усыновил его. Уиткомбу при этом позволяли регулярно встречаться с Эскобаром.

В свидетельстве о рождении у Роберто Сендойя Эскобара не упоминается имя отца наркобарона, однако об этом говорится в документе о крещении.
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