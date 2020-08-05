



Об этом он рассказал перед публикацией своей книги “Сын Эскобара. Первенец” в интервью BBC News





Уиткомб поделился, что знает шифр, за которым скрывается местоположение спрятанных богатств. “Там есть деньги. Не наличные, но что-то ценное”, — сказал он.





При этом мужчина пообещал в случае обнаружения сокровищ большую часть направить на благотворительные цели, которые “могут непосредственно противодействовать тому, что Дон Пабло Эскобар сделал с населением мира”.





Уиткомб рассказал о том, что долгое время не знал, кто является его биологическим отцом. У него всплывали воспоминания из детства о перестрелке, где погибла женщина в красном платье — его мать. Позднее приемный отец мальчика поделился, что эти события действительно произошли. Тогда секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6 осуществляла миссию по возвращению украденного денежного запаса Эскобара и случилась перестрелка.





После этих событий главный агент МИ-6, который возглавлял операцию, пожалел ребенка и усыновил его. Уиткомбу при этом позволяли регулярно встречаться с Эскобаром.





В свидетельстве о рождении у Роберто Сендойя Эскобара не упоминается имя отца наркобарона, однако об этом говорится в документе о крещении.