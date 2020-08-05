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Директора Ulej.by выпустили из КГБ

Директора «Хайв проджэкт» (краудфандинговые платформы MolaMola, Ulej.by) Алину Лисакович отпустили после опроса в КГБ.

«Друзья, меня выпустили из КГБ. Спасибо всем за переживания и помощь. Телефон забрали, поэтому я без связи», – написала Алина Лисакович в Facebook после полуночи 5 августа, передает "Белсат".


Директора «Хайв проджэкт» 4 августа забрали в ДФР после обыска в офисе компании, который состоялся примерно в 17:00.

Силовики извлекли документы из бухгалтерии. У Алины отобрали мобильный телефон.

Сестра Алины сообщила, что в 19:20 проходил обыск и в ее квартире.

Долгое время судьба задержанной была неизвестна.
МГ/ИР belsat.eu
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