







"С большим сожалением мы объявляем об отмене концертов Sting "My Songs" в Восточной Европе этой осенью. Несмотря на то, что были предприняты все усилия, чтобы перенести эти шоу на следующий год, к сожалению, мы не можем сделать это в настоящее время", - говорится в сообщении концертного агентства ALLSTARS.





"Sting искренне сожалеет о том, что приходится разочаровать зрителей, и с нетерпением ждет возвращения в Восточную Европу, чтобы вскоре выступить снова", - добавили организаторы.





Обращаться за возвратом денег за купленные билеты можно по телефону +375 29 650-11-33.