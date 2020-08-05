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Концерт Стинга в Минске отменен, организаторы возвращают деньги за билеты

Концерты тура Стинга "My Songs", запланированные на осень, отменены, сообщили организаторы. Выступление в Минске должно было состояться 4 октября. Готовилось динамичное шоу с исполнением лучших песен, написанных на протяжении всей плодотворной карьеры 17-кратного лауреата премии Grammy, как в составе "The Police", так и в качестве сольного исполнителя.



"С большим сожалением мы объявляем об отмене концертов Sting "My Songs" в Восточной Европе этой осенью. Несмотря на то, что были предприняты все усилия, чтобы перенести эти шоу на следующий год, к сожалению, мы не можем сделать это в настоящее время", - говорится в сообщении концертного агентства ALLSTARS.

"Sting искренне сожалеет о том, что приходится разочаровать зрителей, и с нетерпением ждет возвращения в Восточную Европу, чтобы вскоре выступить снова", - добавили организаторы.

Обращаться за возвратом денег за купленные билеты можно по телефону +375 29 650-11-33.
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