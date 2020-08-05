Минздрав исключил пять стран из перечня, который требует самоизоляции





Из перечня исключены пять стран:









Азербайджан;

Монголия;

Танзания;

Республика Островов Фиджи;

Шри-Ланка.





Граждане, прибывающие из этих стран, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь.





Как сообщалось, 15 июля из списка Минздрава исключена Россия.