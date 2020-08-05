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Минздрав исключил пять стран из перечня, который требует самоизоляции

Минздрав сообщает о том, что обновлен перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.


Из перечня исключены пять стран:


Азербайджан;
Монголия;
Танзания;
Республика Островов Фиджи;
Шри-Ланка.

Граждане, прибывающие из этих стран, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь.

Как сообщалось, 15 июля из списка Минздрава исключена Россия.
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