











«На руке часы за тыщи,





Крест торчит из Роллс Ройса.









Ты мирянин бога бойся,





Обретет кто духом нищий.





Что вы взяли за манеры,





Начитавшись глупостей?





Это все вопросы веры,





Батюшки же вне страстей», — иронично отметил Шнуров и добавил с использованием ненормативной лексики, что священнослужителям все равно на звон монет.





«Честно говорит вам пастырь, -





Если нету, — значит нет





Ну, чего еще ты хочешь?





Тачку взял в прокат, не ссы.





Показалось вам вся роскошь,





Не его это часы.





Не, ну вообще, че такова?





Потаскать взял у Пескова», — подытожил певец.





Ранее патриарх Кирилл опроверг заявления о «миллиардах» и назвал «бредом» слова о его «богатстве». Он отметил, что нападки на Русскую православную церковь обусловлены тем, что там говорят правильные вещи, которые многим не нравятся.





Добавим, СМИ неоднократно писали о любви патриарха к дорогим аксессуарам. К примеру, недавно у него заметили часы Ulysse Nardin стоимостью более 16 тыс. долларов. В ноябре 2019 года на заседание II Съезда Общества русской словесности Кирилл появился в финских спортивных часах Suunto 9 BARO Titanium стоимостью 55 тыс. 990 рублей. Пожалуй, самой резонансной стала история с «исчезнувшими часами» Кирилла. Так, на фотографии за 2009 год, размещенной на сайте патриархии, с руки духовного лица исчезли дорогие часы. При этом осталось их отражение в блестящей поверхности стола. А в метаданных фотоснимка EXIF, отмечали блогеры, стоит дата 31.03.2012, учитывая, что сам снимок и новость датированы 2009 годом.