Мощный взрыв в Бейруте сравнили с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки
Мощный взрыв 4 августа в Бейруте сравнили с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в 1945-м.
|
1 из 9
Ужасающие последствия взрыва в столице Ливана / Reuters
"За всю жизнь я не видел разрушений таких масштабов. Это национальная катастрофа", — говорит губернатор города Марван Аббуд. Взрыв произошел на складе пиротехники. Погибли более 70 человек, около 4 тысяч пострадали. Взрывная волна уничтожила или повредила здания в районе 10 км, она даже достигла Кипра, до которого от Ливана 240 км, сообщает meduza.io.
#1#
Причина взрыва до сих пор неизвестна.
08:15 05/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение