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Мощный взрыв в Бейруте сравнили с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки

Мощный взрыв 4 августа в Бейруте сравнили с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в 1945-м.
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Ужасающие последствия взрыва в столице Ливана / Reuters

"За всю жизнь я не видел разрушений таких масштабов. Это национальная катастрофа", — говорит губернатор города Марван Аббуд. Взрыв произошел на складе пиротехники. Погибли более 70 человек, около 4 тысяч пострадали. Взрывная волна уничтожила или повредила здания в районе 10 км, она даже достигла Кипра, до которого от Ливана 240 км, сообщает meduza.io.
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Причина взрыва до сих пор неизвестна.
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