Алексей Гайдашов. Корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказа л начальник БАЭ





1-я очередь Белорусской антарктической станции





На сей раз дорога домой из-за пандемии оказалась сложнее и дольше, чем всегда.





— Логистика экспедиции изначально не могла быть такой, как обычно, и тому были объективные причины, — сказал А. Гайдашов. — Для доставки в Антарктиду осенью прошлого года мы использовали другую транспортную схему — авиационную. Правда, пришлось взять с собой минимальное количество грузов (не более 700 кг) для работы в течение сезона. Это мясные и рыбные продукты глубокой заморозки, овощи. А также приборы для научных наблюдений, самые необходимые расходные материалы, запасные части. А наш основной генеральный груз прибыл в Антарктиду только в конце сезона (март-апрель), перед эвакуацией на Большую землю.





Из Минска вылетели в Кейптаун, затем спецрейсом в район российской станции «Новолазаревская», оттуда малым самолетом — на конечную точку, где базируется белорусская станция «Гора Вечерняя».





— Что удалось сделать в этой экспедиции?





— Одна из наших главных задач — научные исследования по программам НАН Беларуси. В 12-й экспедиции мы их продолжили. Это изучение аэрозольного и газового состава атмосферы, что напрямую связано с проблемой глобального потепления на планете и работой в интересах национальной космической программы. Во время пролетов белорусского и российского спутников над станцией «Гора Вечерняя» делаются синхронные измерения с Земли и с космических аппаратов. Данные затем используются на спутниках для корректировки аппаратуры. Второе направление — исследование озонового слоя. Третье — экологическое. Мы ведем наблюдения за тем, как наша хозяйственная деятельность в районе базирования воздействует на окружающую среду.





Сюда входит в том числе обращение с нефтепродуктами, отходами разных видов, например пластика. У полярников все отрегулировано: что можно, утилизируют на месте, что нельзя — вывозят на Большую землю. Берут также в определенных точках пробы грунтов, воды, снега, воздуха и доставляют в Минск. В лабораториях Академии наук определяется наличие в них вредных веществ. Как показывают результаты, их величина либо остается на одном уровне, либо снижается.





— Это не только и не столько научные исследования, сколько контроль нашей деятельности в Антарктиде, ведь Беларусь в свое время ратифицировала Протокол по охране окружающей среды к Договору об Антарктике и обязана выполнять экологические требования, — отметил А. Гайдашов.





В лаборатории станции





Еще одна научная программа касается биологического и микробиологического направлений.





— Какие микроорганизмы обитают в антарктических водах?





— В районе, где мы базируемся, есть маленькое пресноводное озеро Нижнее, сплошь закрытое слоем льда. Кислород туда вообще не проникает, и жизни, вроде бы, не должно быть. Но когда я погрузился в воду, оказалось, что под ледяным покровом целые колонии микроорганизмов! Они впадают в анабиоз на сотни и даже тысячи лет при неблагоприятных условиях, а при подходящих оживают и размножаются. Как они выживают, непонятно. Но на основе этих уникальных свойств возможна разработка прорывных биотехнологий, которые с успехом могут использоваться, например, в медицине и фармакологии.





— Это какое-то древнее озеро?





— Да. Мы дважды брали там пробы донных отложений — керна. Непростая процедура, учитывая, что специального оборудования не было. Первый раз несколько лет назад мне пришлось нырять под лед с аквалангом. Образец добыли с помощью самодельного пробоотборника, изготовленного из труб от старых мачт связи. По результатам лабораторных исследований возраст самой нижней части керна, длина которого составила 1 м 75 см, — около 14 тыс. лет. Для второй пробы — уже в 12-й экспедиции — пришлось изобретать более совершенную технологию. Я ее продумал, а в «железе» реализовал наш механик Алексей Хаткевич. Мы взяли трубы из нержавеющей стали, которая не вступает с донными отложениями во взаимодействие, и изготовили полноценный керноотборник. Удалось взять керн еще на 20 см длиннее, чем первый раз. Получается, что жизнь в озере зародилась не 14 тыс. лет назад, а гораздо раньше. И мы можем узнать не только какие микроорганизмы жили в ту эпоху, но и каким был климат.





— В каком состоянии сейчас белорусская антарктическая станция?





— Почти завершили строительство первой очереди. Это большой комплекс объектов различного назначения: управления, связи, в том числе спутниковой, служебно-жилые помещения, лаборатории. А также технологическая секция, где расположены мини-кухня, щиты управления пожарной безопасностью, электрика. Есть амбулаторно-жилая секция и операционно-хирургический блок, оснащенный по самым современным стандартам. На перспективу для будущих зимовок смонтировали мощный комплекс дизельэлектростанций. Система полностью автоматизированная и безопасная, контроль за ней можно вести дистанционно.





Также полярники подвели к станции обогреваемый водопровод и наладили бесперебойную подачу воды из местного озера, подготовили емкости и создали стационарную базу для хранения больших запасов горюче-смазочных материалов, которые понадобятся, когда начнутся зимовки. Продолжен монтаж системы спутниковой связи VISAT, она даст свободный доступ в Интернет. В следующем сезоне планируется настройка на спутник, пробный трафик эксплуатации, после чего система будет введена в строй. Члены экспедиции смогут смотреть разные ТВ-каналы, в том числе белорусские, использовать IТ-телефонию для служебных и личных целей.









В хозяйстве экспедиции два гаражных бокса, в которых хранятся три снегохода, гусеничные квадроцикл и вездеход. А еще есть современный рефрижераторный контейнер, эргономичный и полностью автоматизированный, в котором будут храниться зимовочные запасы продуктов глубокой заморозки. Не заброшены и старые, оставшиеся со времен СССР сооружения, где на первых порах базировались белорусские полярники. Утепляются, модернизируются. Это гораздо дешевле, чем строить новые объекты.





— Когда начнется первая зимовка?





— Станция полностью готова к проведению зимовок, но решение должно принять правительство. 13-ю экспедицию планируем, однако пандемия коронавируса оказала сильное влияние на логистику, поэтому вопрос пока тоже открыт.





Фото из личного архива А. Гайдашова



