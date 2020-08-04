Минздрав России: осенью ожидаются четыре новых штамма гриппа

Отмечается, что от циркулирующих новые штаммы "отличаются тем, что до этого эпидсезона на территории России их не было, случаев заболевания не встречалось"









"Как и в прошлые эпидсезоны, предполагается циркулирование вирусов гриппа типов А и В. Что касается штаммов, то прогнозируется распространение вирусов гриппа подобных A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); B/Washington/02/2019 (Викторианская линия); B/Phuket/3073/2013 (Ямагатская линия)", - говорится в сообщении Минздрава России, которое цитирует "Интерфакс".





Отмечается, что от циркулирующих новые штаммы "отличаются тем, что до этого эпидсезона на территории России их не было, случаев заболевания не встречалось".



