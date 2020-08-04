Минздрав России: осенью ожидаются четыре новых штамма гриппа
С приходом нового эпидемического сезона появятся четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа, предупреждает министерство здравоохранения РФ.
Отмечается, что от циркулирующих новые штаммы "отличаются тем, что до этого эпидсезона на территории России их не было, случаев заболевания не встречалось"
"Как и в прошлые эпидсезоны, предполагается циркулирование вирусов гриппа типов А и В. Что касается штаммов, то прогнозируется распространение вирусов гриппа подобных A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); B/Washington/02/2019 (Викторианская линия); B/Phuket/3073/2013 (Ямагатская линия)", - говорится в сообщении Минздрава России, которое цитирует "Интерфакс".
Отмечается, что от циркулирующих новые штаммы "отличаются тем, что до этого эпидсезона на территории России их не было, случаев заболевания не встречалось".
Минздрав подчеркивает, что вакцины от них "уже существуют и смогут защитить россиян, они производятся в соответствии с рекомендациями ВОЗ", пишет www.newsru.com
21:35 04/08/2020
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