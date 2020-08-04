+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Минздрав России: осенью ожидаются четыре новых штамма гриппа

С приходом нового эпидемического сезона появятся четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа, предупреждает министерство здравоохранения РФ.

Отмечается, что от циркулирующих новые штаммы "отличаются тем, что до этого эпидсезона на территории России их не было, случаев заболевания не встречалось"


"Как и в прошлые эпидсезоны, предполагается циркулирование вирусов гриппа типов А и В. Что касается штаммов, то прогнозируется распространение вирусов гриппа подобных A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); B/Washington/02/2019 (Викторианская линия); B/Phuket/3073/2013 (Ямагатская линия)", - говорится в сообщении Минздрава России, которое цитирует "Интерфакс".

Отмечается, что от циркулирующих новые штаммы "отличаются тем, что до этого эпидсезона на территории России их не было, случаев заболевания не встречалось".

Минздрав подчеркивает, что вакцины от них "уже существуют и смогут защитить россиян, они производятся в соответствии с рекомендациями ВОЗ", пишет www.newsru.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О выступлении Лукашенко. Свежее впечатление.
Петр Рудковский
Ксяндзы і выбары
Игорь Драко
Лузеры, снимайтесь в пользу Светы! Иначе вам конец
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, как для наемников Вагнера...
Ольга Карач
ОСТАЛАСЬ НЕДЕЛЯ до ухода Лукашенко: что нужно...
Никита Ванин
Поздно, слишком поздно…
Тацяна Грачанікава
Тюрьма не больница. Советы бывшей арестантки


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]