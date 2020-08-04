Что известно о взрыве в порту Бейрута. Есть жертвы

По данным Al Arabiya, взрывов было два, погибли по меньшей мере шесть человек, сотни получили ранения. Как сообщило Ливанское общество Красного Креста, десятки человек из разных районов города доставлены в больницы. При этом агентство Reuters сообщило о как минимум 10 погибших.

Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы.









Повреждено здание посольства РФ, пострадала одна сотрудница.

Причины взрыва пока не установлены. Телеканал Al Hadath не исключает, что по территории порта нанесли ракетный удар. По его сведениям, целью атаки, приписываемой ВВС Израиля, мог стать склад радикального движения "Хезболлах". Телеканал Al Mayadeen при этом сообщил, что взрыв произошел на складе пиротехники.

Губернатор Бейрута заявил, что потеряна связь с одной из пожарных бригад, ее местоположение неизвестно. Он также сравнил инцидент со "взрывами в Хиросиме и Нагасаки".

В Ливане наблюдаются перебои с интернет-связью. Точной информации о том, связаны ли неполадки со взрывом, нет.

В ООН сообщили, что пока не располагают сведениями о произошедшем, как и о возможном уроне миротворческой миссии в Ливане.







