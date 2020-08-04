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СК завел дело по факту "угрозы" главе одного из минских избиркомов

По данным следствия, вечером 3 августа председатель одной из участковых избирательных комиссий по выборам президента Республики Беларусь, расположенной на территории Минска, обнаружила в почтовом ящике по месту жительства родственницы листовку, содержащую угрозы в свой адрес в связи с исполнением служебных обязанностей.

Кроме этого, в листовке содержались фотография и контактные данные должностного лица.

Еще десятки аналогичных листовок были разбросаны по подъезду, в котором проживает родственница женщины, утверждают в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 (угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Однако на самом деле никаких угроз в листовках не было, а вся опубликованная там информация была взята из открытых источников, пишет NEXTA, публикуя листовку.
"Белорусский партизан"
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