Кроме этого, в листовке содержались фотография и контактные данные должностного лица.





Еще десятки аналогичных листовок были разбросаны по подъезду, в котором проживает родственница женщины, утверждают в СК.





По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 (угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса Республики Беларусь.





Однако на самом деле никаких угроз в листовках не было, а вся опубликованная там информация была взята из открытых источников, пишет NEXTA, публикуя листовку.



