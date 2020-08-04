Каким будет август? Прогноз синоптиков

В августе температура воздуха понижается от первой декады к третьей. Средняя месячная температура воздуха в августе составляет от +16,2°С на северо-западе до +18,7°С на юго-востоке республики и по сравнению с июлем понижается на 0,7-1,5 градуса", – сообщают климатологи.





Более чем в половине лет самой теплой бывает первая декада, раз в три года – вторая, и лишь раз в семь или восемь лет – третья декада. В отдельные годы температура воздуха может заметно отклоняться от нормы.





Так, в августа 2018-го температура превышала норму на 2-3,5°С (а самый теплый август со среднемесячной температурой воздуха по Беларуси +20,8°С был в 2010 году). Примечательно, что холоднее нормы в Беларуси не было с конца 1990-х годов (а самым холодным был август 1987-го, когда среднемесячная температура составила +14,3°С).





В августе днем воздух обычно прогревается до +22...+25°С. Абсолютный максимум температуры воздуха (+38,9°С) зарегистрирован днем 8 августа 2010 года на метеостанции Гомель – это самая высокая температура, которая зафиксирована на территории Беларуси за весь период метеонаблюдений.





Ночью температура обычно держится в пределах +11...+14°С, но абсолютный минимум (-3,4°С) отмечен в ночь на 30 августа 1966 года на метеостанции Полесская.





Осень приближается

В конце месяца средняя суточная температура воздуха на большей части территории страны переходит через +15°С в сторону понижения, лишь на юге страны этот переход осуществляется в первой пятидневке сентября. Примерно раз в 20 лет в третьей декаде августа наблюдаются заморозки", – предупредили специалисты.





Что касается осадков, в среднем за последний месяц лета бывает 11-15 дней с дождем (выпадает 55-83 миллиметров осадков). В дождливые месяцы сумма осадков может достигать двух или даже четырех месячных норм, а в засушливые годы уменьшаться до менее, чем 16 миллиметров.





Грозовая деятельность в августе ослабевает, среднее число дней с грозами уменьшается до четырех-семи.





Средняя месячная температура воздуха в грядущем августе ожидается около климатической нормы (+16...+19°С), а месячное количество осадков ожидается в пределах средних многолетних значений.