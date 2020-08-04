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Телеканал ОНТ заявил, что не несет ответственности за сюжеты о Бабарико

Телеканал ОНТ заявил, что не несет ответственности за сюжеты об экс-главе Белгазпромбанка Викторе Бабарико, поскольку получил сведения для сюжетов от государственных органов.


"Согласно ст. 52 закона (О средствах массовой информации - ИФ) , журналист, учредитель, главный редактор средства массовой информации и юридическое лицо, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, не несут ответственности за распространение сведений, если эти сведения получены от государственных органов, иных государственных организаций, их должностных лиц, а также содержатся в официальных информационных сообщениях и (или) материалах и/или являются дословным воспроизведением официальных выступлений должностных лиц государственных органов",- говорится в сообщении телеканала в ответ на на коллективное обращение по поводу публикации сюжетов о Викторе Бабарико.

В пресс-службе также заявили, что в соответствии с законом о СМИ телеканал самостоятельно осуществляет свою деятельность и определяет темы для освещения.

Ранее представитель штаба Бабарико Мария Колесникова подала обращение телеканалу ОНТ в связи с тем, что "в эфире канала ОНТ регулярно появляются сфабрикованные сюжеты, где о Викторе Бабарико и других участниках дела говорится как о людях, чья вина уже доказана в суде". Аналогичные обращения также были поданы неравнодушными гражданами.

Ранее в эфире телеканала ОНТ вышел ряд сюжетов, в которых заявлялось о противоправной деятельности экс-главы Белгазпробанка Бабарико.
Интерфакс
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