



"Согласно ст. 52 закона (О средствах массовой информации - ИФ) , журналист, учредитель, главный редактор средства массовой информации и юридическое лицо, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, не несут ответственности за распространение сведений, если эти сведения получены от государственных органов, иных государственных организаций, их должностных лиц, а также содержатся в официальных информационных сообщениях и (или) материалах и/или являются дословным воспроизведением официальных выступлений должностных лиц государственных органов",- говорится в сообщении телеканала в ответ на на коллективное обращение по поводу публикации сюжетов о Викторе Бабарико.





В пресс-службе также заявили, что в соответствии с законом о СМИ телеканал самостоятельно осуществляет свою деятельность и определяет темы для освещения.





Ранее представитель штаба Бабарико Мария Колесникова подала обращение телеканалу ОНТ в связи с тем, что "в эфире канала ОНТ регулярно появляются сфабрикованные сюжеты, где о Викторе Бабарико и других участниках дела говорится как о людях, чья вина уже доказана в суде". Аналогичные обращения также были поданы неравнодушными гражданами.





Ранее в эфире телеканала ОНТ вышел ряд сюжетов, в которых заявлялось о противоправной деятельности экс-главы Белгазпробанка Бабарико.