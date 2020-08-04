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Случайность? В Минске горела сцена в парке Дружбы народов, где можно митинговать на выборах

В Минске произошел пожар на сцене в парке Дружбы народов, где разрешено устраивать избирательные митинги.

"Сейчас на месте работает милиция, ОМОН, СК и КГБ. Да, из-за частично сгоревшего полиэтиленового задника горе-сцены", — написал блогер NEXTA, выложивший в интернет снимки обгоревшей сцены. По его словам, это сделали"неизвестные партизаны".


Сцену городские власти поставили накануне. После того, как штаб Светланы Тихановской объявил, что 6 августа планирует собрать еще один большой предвыборный митинг, чиновники заняли все вечера в парке Дружбы народов вечерними концертами. А на 6 августа назначили празднование Дня железнодорожных войск.

Между тем, парк Дружбы народов — одно из немногих мест в Минске, где власти разрешили проводить избирательные митинги.
Источник: euroradio.fm
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