"Сейчас на месте работает милиция, ОМОН, СК и КГБ. Да, из-за частично сгоревшего полиэтиленового задника горе-сцены", — написал блогер NEXTA, выложивший в интернет снимки обгоревшей сцены. По его словам, это сделали"неизвестные партизаны".









Сцену городские власти поставили накануне. После того, как штаб Светланы Тихановской объявил, что 6 августа планирует собрать еще один большой предвыборный митинг, чиновники заняли все вечера в парке Дружбы народов вечерними концертами. А на 6 августа назначили празднование Дня железнодорожных войск.





Между тем, парк Дружбы народов — одно из немногих мест в Минске, где власти разрешили проводить избирательные митинги.