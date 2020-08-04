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Oops! Российская база данных голосовавших по Конституции продается в даркнете

Хакеры выставили на продажу утекшие в интернет паспортные данные участников электронного голосования по поправкам к Конституции. На тематических форумах база на 1,1 млн номеров и серий паспортов избирателей продается по $1,5 за каждую строку. Оптом дешевле — по $1 за строку.

Корреспондент “Ъ” связался с продавцом, который заявил, что база «полностью свежая». В условиях повышенного спроса ему удалось продать уже 30 тыс. строк данных. По его словам, сами по себе номера паспортов бесполезны, но в связке с другими данными могут представлять интерес. 

На основе номеров паспортов злоумышленник предлагает обновить уже имеющиеся у него базы данных под запрос покупателей — например, добавить туда имя, СНИЛС и ИНН, данные кредитной истории. Для примера продавец прислал скриншот такой объединенной базы с фамилией, именем, отчеством, ИНН и данными по зарегистрированным компаниям жертвы.

«Это та же самая база, что распространялась в открытом доступе после расследования "Медузы" и содержащая расшифрованные номера паспортов, используемые приложением, разработанным для членов участковых избирательных комиссий, в преддверии голосования по поправкам к Конституции. Из базы удалены около 6 тыс. номеров, которые, вероятно, относятся к недействительным»,— рассказал основатель DeviceLock Ашот Оганесян. 

Ранее российские власти отрицали утечку данных пользователей на электронном голосовании по Конституции.
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