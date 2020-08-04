Корреспондент “ Ъ ” связался с продавцом, который заявил, что база «полностью свежая». В условиях повышенного спроса ему удалось продать уже 30 тыс. строк данных. По его словам, сами по себе номера паспортов бесполезны, но в связке с другими данными могут представлять интерес.





На основе номеров паспортов злоумышленник предлагает обновить уже имеющиеся у него базы данных под запрос покупателей — например, добавить туда имя, СНИЛС и ИНН, данные кредитной истории. Для примера продавец прислал скриншот такой объединенной базы с фамилией, именем, отчеством, ИНН и данными по зарегистрированным компаниям жертвы.





«Это та же самая база, что распространялась в открытом доступе после расследования "Медузы" и содержащая расшифрованные номера паспортов, используемые приложением, разработанным для членов участковых избирательных комиссий, в преддверии голосования по поправкам к Конституции. Из базы удалены около 6 тыс. номеров, которые, вероятно, относятся к недействительным»,— рассказал основатель DeviceLock Ашот Оганесян.





Ранее российские власти отрицали утечку данных пользователей на электронном голосовании по Конституции.