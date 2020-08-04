На следующей неделе никаких резких перемен не произойдёт, и это потрясающе.





Для тех, кто думает или ожидает, что перемены происходят так: ткань занавеса резко обрушивается на пол, взвесь пыли в воздухе - и взгляду предоставляется новая неведомая ранее картина, или включается внезапно свет, и тьма рассеивается - у меня плохая новость: таких резких эффектных изменений не случится, потому что мы давным-давно на пути перемен. Мы потихоньку демонтируем этот занавес, и он плавно, или периодическими рывками, ниспадает.





Интрига лишь в том, в какой именно точке этого пути мы находимся прямо сейчас.





С какой бы официальной повесткой мы не встретились 10 августа, режим стал пародией самого себя, и обратный его отсчёт начался не этим летом, и даже не с начала пандемии.





А тогда, когда мы стали выезжать за границу, наслаждаться и возвращаться с невероятными идеями.





Когда у нас в Минске появилась Октябрьская, когда мы стали ходить на беларусских исполнителей, когда само понятие «айти Беларуси», прости господи, стало брендом, когда мы стали носить вышыванкi for fun, когда указывали беларусский язык как родной в переписи, когда получали образование, которое учило нас думать, когда стали избавляться от вины и страха, когда прочитали впервые Ницше, когда просто подключили интернет, когда с гордостью водили иностранных гостей по окрестностям, когда оделись у местного дизайнера, когда сделали отчисление в «Имена» - это бесконечный, длиннющий список больших и маленьких событий, благодаря которым мы начали появляться.





В воскресенье, пожалуйста, прямо и ровно смотрите в глаза всем, с кем придётся столкнуться. Не прячьте взгляд. Из сдержанной злости и напряжения может хотеться (естественно) прятать глаза и не смотреть на этих людей, но так голова вслед за взглядом тянет шею вниз, осанка лишается решимости, и в целом такое поведение воспринимается как неуверенное и жертвенное.





Не надо.





Смотрите, видьте, показывайте себя.





Мы есть.