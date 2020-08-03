В дикой природе в Беларуси встречается кувшинка белая (гарлачык белы), эти цветы можно найти в старицах и пойменных озерах, пишут "Народные новости Витебска"





Судя по фото, в Верхнедвинске в пруд высадили культурные сорта нимфей белого и розового цвета.