Нимфеи распустились на городском пруду в Верхнедвиснке. Посмотрите, какая красота
Цветущим прудом можно полюбоваться в центре Верхнедвинска — там началось массовое цветение кувшинок.
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В дикой природе в Беларуси встречается кувшинка белая (гарлачык белы), эти цветы можно найти в старицах и пойменных озерах, пишут "Народные новости Витебска".
Судя по фото, в Верхнедвинске в пруд высадили культурные сорта нимфей белого и розового цвета.
09:55 04/08/2020
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