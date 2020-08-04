



Напомним, в середине июля на улице Федюнинского под колеса авто попали подростки-велосипедисты. 16-летняя девушка погибла на месте, парень попал в реанимации. Оказалось, что водитель был пьян. Позже стало известно, что в 2008 году в Ветке этот же мужчина сбил пятерых детей — двое погибли. Он был пьян и скрылся с места преступления. Отсидел семь лет.





Новости вызвали серьезный резонанс. Авторы петиции планируют направить свое предложение в Палату представителей Нацсобрания Беларуси и МВД.