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После резонансного ДТП с подростками-велосипедистами в интернете просят ужесточить наказание за пьяные аварии с погибшими

На сайте petitions.by появилась петиция — ее авторы предлагают ужесточить наказание для пьяных водителей, виновных в ДТП со смертельным исходом.


Напомним, в середине июля на улице Федюнинского под колеса авто попали подростки-велосипедисты. 16-летняя девушка погибла на месте, парень попал в реанимации. Оказалось, что водитель был пьян. Позже стало известно, что в 2008 году в Ветке этот же мужчина сбил пятерых детей — двое погибли. Он был пьян и скрылся с места преступления. Отсидел семь лет.

Новости вызвали серьезный резонанс. Авторы петиции планируют направить свое предложение в Палату представителей Нацсобрания Беларуси и МВД. 
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