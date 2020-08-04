Появились доказательства, что Саши Василевича не было у здания КГБ в то время, когда говорит ОМОН
Жена Александра Василевича, владельца Vondel и Hepta, Надя Зеленкова рассказала в Facebook, что сегодня была подана жалоба на постановление суда, потому что в протоколе выявлено много странностей.
Например, в нем указывается, что массовое мероприятие у здания КГБ, в котором участвовал Саша, произошло 14 июля, хотя он пришел в КГБ подавать ходатайство 28 июля, тогда же и был задержан.
28 июля Сашу Василевича вместе с Евгенией Сугак, главным редактором The Village Беларусь, задержали в здании КГБ, когда они пришли подать ходатайство за Виктора Бабарико. 30 июля суд признал, что Саша участвовал в массовом несанкционированном мероприятии возле здания КГБ с 17:10 до 17:30 и кричал: «Свободу Бабарико!» и присудил ему 14 суток ареста.
Вот что сообщила Надя Зеленкова:
"Сегодня подали жалобу на постановление суда. Детали по времени такие: по протоколам Саша участвовал 28 июля в «митинге» с 17:10 до 17:30. Саша на суде пояснял, и Женя Сугак представляла свои показания, что они шли подать ходатайство в 17:50, на улице возле здания никого не были и задержаны они были внутри здания КГБ в кабинете.
Для понимания: митинг должен быть на улице и надо бы для массовости чуть больше людей, чем Саша и Женя.Но пока следим только за временем: Саша был задержан во время, когда его не было возле КГБ.
К жалобе приложена фотография с камеры безопасности в Сашином офисе, где видно, что в 17:29 он еще находился в офисе на Хоружей.
Ну и вишенка на торте: в протоколе опроса одного из сотрудников милиции указано, что они несли службу 14 июля 2020 года с 20:30 по 24:00 и выявили группу людей, включая Сашу.
Суд должен рассмотреть жалобу в течение 3-х дней.Адвоката по-прежнему не пускают в ЦИП на Окрестино из-за сложной эпидемиологической обстановки".
Надя Зеленкова рассказала, что судью, который вынес решение, зовут Близнюк Ю.А. А показания о том, что Александр якобы участвовал в массовом мероприятии давал сотрудник милиции А. В. Гавриченко, который охранял общественный порядок с вместе с А.А. Якусовым.
09:15 04/08/2020
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