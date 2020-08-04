Например, в нем указывается, что массовое мероприятие у здания КГБ, в котором участвовал Саша, произошло 14 июля, хотя он пришел в КГБ подавать ходатайство 28 июля, тогда же и был задержан.





28 июля Сашу Василевича вместе с Евгенией Сугак, главным редактором The Village Беларусь, задержали в здании КГБ, когда они пришли подать ходатайство за Виктора Бабарико. 30 июля суд признал, что Саша участвовал в массовом несанкционированном мероприятии возле здания КГБ с 17:10 до 17:30 и кричал: «Свободу Бабарико!» и присудил ему 14 суток ареста.





Вот что сообщила Надя Зеленкова: