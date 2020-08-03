Две аптечные сети застрахуют всех сотрудников от коронавируса









Обладателями страхового полиса на год вперед станут провизоры, фармацевты и администраторы – всего около 400 человек по всей стране. Финансирование, расходов на оплату полисов возьмет на себя работодатель – холдинг «Аптека Групп».





«Тем самым аптечные сети планируют финансово защитить своих сотрудников от возможных последствий, в том числе вирусных инфекций», – говорится в пресс-релизе.





По условиям, страховой случай наступает при подтвержденном учреждением здравоохранения Республики Беларусь диагнозе COVID-19.





Страховое предложение предусматривает и другие выплаты – в случае получения травм, ушибов и переломов, ожогов, отравлений, клещевого энцефалита.





Поясняется, что меры усиленной защиты будут сохранены до конца 2021 года или до полного исключения опасности заражения COVID-19.





«Программа включает защиту физического здоровья, комплексную помощь сотруднику в случае заражения, а также, что очень важно, психологическую поддержку», – рассказали в «Аптека Групп».





Для справки, «БПС-Сбербанк» в мае предложил белорусам онлайн-страховки с опцией «коронавирусная инфекция».





Страховая сумма может составлять от 2 до 8 тысяч рублей при причинении вреда здоровью и временной утрате трудоспособности по результатам положительного теста на COVID-19.