Две аптечные сети застрахуют всех сотрудников от коронавируса
Аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi» застрахуют всех работников от коронавирусной инфекции и других несчастных случаев в «БПС-Сбербанке». Об этом они сообщили в пресс-релизе.
Обладателями страхового полиса на год вперед станут провизоры, фармацевты и администраторы – всего около 400 человек по всей стране. Финансирование, расходов на оплату полисов возьмет на себя работодатель – холдинг «Аптека Групп».
«Тем самым аптечные сети планируют финансово защитить своих сотрудников от возможных последствий, в том числе вирусных инфекций», – говорится в пресс-релизе.
По условиям, страховой случай наступает при подтвержденном учреждением здравоохранения Республики Беларусь диагнозе COVID-19.
Страховое предложение предусматривает и другие выплаты – в случае получения травм, ушибов и переломов, ожогов, отравлений, клещевого энцефалита.
Поясняется, что меры усиленной защиты будут сохранены до конца 2021 года или до полного исключения опасности заражения COVID-19.
«Программа включает защиту физического здоровья, комплексную помощь сотруднику в случае заражения, а также, что очень важно, психологическую поддержку», – рассказали в «Аптека Групп».
Для справки, «БПС-Сбербанк» в мае предложил белорусам онлайн-страховки с опцией «коронавирусная инфекция».
Страховая сумма может составлять от 2 до 8 тысяч рублей при причинении вреда здоровью и временной утрате трудоспособности по результатам положительного теста на COVID-19.
09:06 04/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение