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Две аптечные сети застрахуют всех сотрудников от коронавируса

Аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi» застрахуют всех работников от коронавирусной инфекции и других несчастных случаев в «БПС-Сбербанке». Об этом они сообщили в пресс-релизе.



Обладателями страхового полиса на год вперед станут провизоры, фармацевты и администраторы – всего около 400 человек по всей стране. Финансирование, расходов на оплату полисов возьмет на себя работодатель – холдинг «Аптека Групп».

«Тем самым аптечные сети планируют финансово защитить своих сотрудников от возможных последствий, в том числе вирусных инфекций», – говорится в пресс-релизе.

По условиям, страховой случай наступает при подтвержденном учреждением здравоохранения Республики Беларусь диагнозе COVID-19.

Страховое предложение предусматривает и другие выплаты – в случае получения травм, ушибов и переломов, ожогов, отравлений, клещевого энцефалита.

Поясняется, что меры усиленной защиты будут сохранены до конца 2021 года или до полного исключения опасности заражения COVID-19.

«Программа включает защиту физического здоровья, комплексную помощь сотруднику в случае заражения, а также, что очень важно, психологическую поддержку», – рассказали в «Аптека Групп».

Для справки, «БПС-Сбербанк» в мае предложил белорусам онлайн-страховки с опцией «коронавирусная инфекция».

Страховая сумма может составлять от 2 до 8 тысяч рублей при причинении вреда здоровью и временной утрате трудоспособности по результатам положительного теста на  COVID-19.
Belmir.by
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