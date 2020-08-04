



На «Медиа-Полесье» вышла публикация «Учитель Тихановской: «Это она за мужем, как за декабристом пошла. Не только характер, но и любовь свою проявила». Учитель Инна Кухарева, имя которой упоминалось в статье, потребовала опровергнуть информацию о том, что она учила Тихановскую и сравнивала её с декабристкой, пишет the-village.me





Как выяснилось, корреспондент Анатолий Крейдич, опросив многих людей на родине Светланы Тихановской в Микашевичах — учителей, соседей, одноклассников, — цитату, сказанную другим учителем, ошибочно приписал Кухаревой.





О поступившем заявлении редактор сайта Светлана Гарда узнала по телефону от сотрудника Микашевичского отделения милиции.





«Связавшись с учителем и выяснив требования заявительницы, опубликовали опровержение и внесли правку в статью о Тихановской, — рассказала Светлана Гарда службе мониторинга ОО „БАЖ“. — Но это не помогло. Милиция начала административный процесс против ООО „МП компани“, владельца сайта».





Милиционер приехал опрашивать директора ООО «МП компани» Максима Гарда с готовым отпечатанным протоколом.









Согласно инкриминируемой статье (ч. 3-1 ст. 22.9 КоАП «Распространение средством массовой информации информации, распространение которой запрещено в средствах массовой информации…»), публикация в «Медиа-Полесье» нанесла вред национальным интересам Республики Беларусь, способствовала нагнетанию социальной напряженности в обществе, созданию панических настроений, ведёт к массовому дезинформированию населения и нарушает конституционное право граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации.