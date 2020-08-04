Интернет-газету преследуют за статью о Тихановской: якобы нанесен вред национальным интересам Беларуси
Белорусская ассоциация журналистов сообщает: против издания «Медиа-Полесье» (юрлицо зарегистрировано в Лунинце) завели новое дело — на этот раз за то, что «нанесла вред национальным интересам Республики Беларусь».
На «Медиа-Полесье» вышла публикация «Учитель Тихановской: «Это она за мужем, как за декабристом пошла. Не только характер, но и любовь свою проявила». Учитель Инна Кухарева, имя которой упоминалось в статье, потребовала опровергнуть информацию о том, что она учила Тихановскую и сравнивала её с декабристкой, пишет the-village.me
Как выяснилось, корреспондент Анатолий Крейдич, опросив многих людей на родине Светланы Тихановской в Микашевичах — учителей, соседей, одноклассников, — цитату, сказанную другим учителем, ошибочно приписал Кухаревой.
О поступившем заявлении редактор сайта Светлана Гарда узнала по телефону от сотрудника Микашевичского отделения милиции.
«Связавшись с учителем и выяснив требования заявительницы, опубликовали опровержение и внесли правку в статью о Тихановской, — рассказала Светлана Гарда службе мониторинга ОО „БАЖ“. — Но это не помогло. Милиция начала административный процесс против ООО „МП компани“, владельца сайта».
Милиционер приехал опрашивать директора ООО «МП компани» Максима Гарда с готовым отпечатанным протоколом.
Согласно инкриминируемой статье (ч. 3-1 ст. 22.9 КоАП «Распространение средством массовой информации информации, распространение которой запрещено в средствах массовой информации…»), публикация в «Медиа-Полесье» нанесла вред национальным интересам Республики Беларусь, способствовала нагнетанию социальной напряженности в обществе, созданию панических настроений, ведёт к массовому дезинформированию населения и нарушает конституционное право граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации.
Свидетелем признан Анатолий Крейдич. Потерпевших нет.
Анатолий Крейдич в штат редакции принят недавно, журналист и редактор более чем с 30-летним стажем, автор ряда книг, заместитель председателя Союза писателей Беларуси.
«Это очередной шаг властей задушить независимый ресурс, в том числе экономическими санкциями», — подчеркнула Светлана Гарда.
По решению суда Лунинецкого района редакция в июле уже выплатила штраф в размере 120 базовых величин — 3.240 рублей.
08:55 04/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение