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Интернет-газету преследуют за статью о Тихановской: якобы нанесен вред национальным интересам Беларуси

Белорусская ассоциация журналистов сообщает: против издания «Медиа-Полесье» (юрлицо зарегистрировано в Лунинце) завели новое дело — на этот раз за то, что «нанесла вред национальным интересам Республики Беларусь».


На «Медиа-Полесье» вышла публикация «Учитель Тихановской: «Это она за мужем, как за декабристом пошла. Не только характер, но и любовь свою проявила». Учитель Инна Кухарева, имя которой упоминалось в статье, потребовала опровергнуть информацию о том, что она учила Тихановскую и сравнивала её с декабристкой, пишет the-village.me

Как выяснилось, корреспондент Анатолий Крейдич, опросив многих людей на родине Светланы Тихановской в Микашевичах — учителей, соседей, одноклассников, — цитату, сказанную другим учителем, ошибочно приписал Кухаревой.

О поступившем заявлении редактор сайта Светлана Гарда узнала по телефону от сотрудника Микашевичского отделения милиции.

«Связавшись с учителем и выяснив требования заявительницы, опубликовали опровержение и внесли правку в статью о Тихановской, — рассказала Светлана Гарда службе мониторинга ОО „БАЖ“. — Но это не помогло. Милиция начала административный процесс против ООО „МП компани“, владельца сайта».

Милиционер приехал опрашивать директора ООО «МП компани» Максима Гарда с готовым отпечатанным протоколом.


Согласно инкриминируемой статье (ч. 3-1 ст. 22.9 КоАП «Распространение средством массовой информации информации, распространение которой запрещено в средствах массовой информации…»), публикация в «Медиа-Полесье» нанесла вред национальным интересам Республики Беларусь, способствовала нагнетанию социальной напряженности в обществе, созданию панических настроений, ведёт к массовому дезинформированию населения и нарушает конституционное право граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации.

Свидетелем признан Анатолий Крейдич. Потерпевших нет.

Анатолий Крейдич в штат редакции принят недавно, журналист и редактор более чем с 30-летним стажем, автор ряда книг, заместитель председателя Союза писателей Беларуси.

«Это очередной шаг властей задушить независимый ресурс, в том числе экономическими санкциями», — подчеркнула Светлана Гарда.

По решению суда Лунинецкого района редакция в июле уже выплатила штраф в размере 120 базовых величин — 3.240 рублей.
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