







Однако для большинства иностранцев, как и на других литовских погранпереходах, здесь будет действовать запрет на въезд в страну. Госпогранкомитет информирует, что въезд в Литву будет разрешен только:





- гражданам, прибывшим из стран, внесенных в список руководителем госопераций Литвы (документ обновляется по понедельникам);





- с видом на жительство в Литве;





- по национальной визе, выданной в Литве (с целью работы/бизнеса/учебы);





- членам семьи граждан Литвы и иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Литве (родители, дети, супруги, опекуны);





- дальнобойщикам и членам экипажей литовских грузоперевозчиков;





- специалистам сферы здравоохранения (для оказания профильных услуг);





- спортсменам (с разрешения министра просвещения, науки и спорта Литвы для подготовки к соревнованиям);





- деятелям искусств (с разрешения Министра культуры Литвы для участия в профильных мероприятиях), а также обслуживающего их персонала;





- журналистам (с разрешения министра иностранных дел Литвы);





- консульским и дипломатическим работникам, а также членам семей;





- служащим в частях НАТО и стран альянса, обслуживающего их персонала и членам семей;





- гражданам, следующим по территории Литвы транзитом (в государство своего проживания при наличии мотивированного ходатайства иностранного государства.





Граждане России в Калининградскую область – только через железнодорожный пункт пропуска Кена (с белорусской стороны – Гудогай).







