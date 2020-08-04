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Пункт пропуска Лаворишкес (Котловка) возобновил работу. Кому уже можно в Литву?

Пункт пропуска Лаворишкес (сопредельный белорусский – Котловка) вернулся в рабочий режим 4 августа с 00:00. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси со ссылкой на литовских коллег.



Однако для большинства иностранцев, как и на других литовских погранпереходах, здесь будет действовать запрет на въезд в страну. Госпогранкомитет информирует, что въезд в Литву будет разрешен только:

- гражданам, прибывшим из стран, внесенных в список руководителем госопераций Литвы (документ обновляется по понедельникам);

- с видом на жительство в Литве;

- по национальной визе, выданной в Литве (с целью работы/бизнеса/учебы);

- членам семьи граждан Литвы и иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Литве (родители, дети, супруги, опекуны);

- дальнобойщикам и членам экипажей литовских грузоперевозчиков;

- специалистам сферы здравоохранения (для оказания профильных услуг);

- спортсменам (с разрешения министра просвещения, науки и спорта Литвы для подготовки к соревнованиям);

- деятелям искусств (с разрешения Министра культуры Литвы для участия в профильных мероприятиях), а также обслуживающего их персонала;

- журналистам (с разрешения министра иностранных дел Литвы);

- консульским и дипломатическим работникам, а также членам семей;

- служащим в частях НАТО и стран альянса, обслуживающего их персонала и членам семей;

- гражданам, следующим по территории Литвы транзитом (в государство своего проживания при наличии мотивированного ходатайства иностранного государства. 

Граждане России в Калининградскую область – только через железнодорожный пункт пропуска Кена (с белорусской стороны – Гудогай).
ABW.by
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