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В Казахстане провели первую вакцинацию от COVID-19

Вакцинацию человека от нового коронавируса впервые провели в Казахстане, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

Процедура прошла в Международном центре вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете. Препарат под названием COVAX-19 введен директору центра Кайсару Табынову.


Вакцина разработана в Австралии и в настоящее время проходит первую фазу клинических испытаний.


30 июля пресс-служба Министерства образования и науки Казахстана сообщила, что разрабатываемая казахстанскими специалистами вакцина от коронавируса успешно проходит доклинические испытания. 19 июня глава ведомства Асхат Аймагамбетов рассказал, что клинические испытания кандидатной инактивированной вакцины собственной разработки ученые планируют начать в сентябре.

На сегодня в Казахстане подтверждены 90367 случаев заражения коронавирусом, 60825 пациентов выздоровели, 793 человека умерли.
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