+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Вот и лето пришло: завтра, 2 августа, будет жарко до +28°С

В воскресенье в стране ожидается переменная облачность.

 До 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 2 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


 Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит от 7 до 13 градусов тепла, местами 5-6 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 19-25 градусов, по юго-западу - до 26-28 выше нуля.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
История: XXVIII. ПЕРВЫЕ ТЕКСТЫ | Тюрьма. Забытые...
Ольга Карач
МИЛИЦИИ, ОМОНу, ВОЙСКАМ: НЕ помогайте Лукашенко
Владимир Подгол
Новый смертельный этап выборов президента.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему власти отказались...
Павел Знавец
Свергнут и убьют.
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]