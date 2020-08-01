Вот и лето пришло: завтра, 2 августа, будет жарко до +28°С
В воскресенье в стране ожидается переменная облачность.
До 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 2 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью составит от 7 до 13 градусов тепла, местами 5-6 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 19-25 градусов, по юго-западу - до 26-28 выше нуля.
15:23 01/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение